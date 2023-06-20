Хотели увидеть обломки "Титаника": что известно о пропавшей на дне Атлантического океана подводной лодке

Подлодка, которая перевозила пять человек для осмотра обломков затонувшего "Титаника" на дне Атлантического океана, исчезла 18 июня. Он все еще не найден, несмотря на масштабную поисковую операцию, проводимую совместными усилиями Соединенных Штатов и Канады.

Об этом пишет CNN.

Подводный аппарат Титан был в пути к известным обломкам вблизи Сент-Джонса, Ньюфаундленд, в Канаде, когда потерял связь с сопроводительным судном, оставив людей на его борту с дышать всего на 3-4 дня.

Вот что известно сейчас.

Как они исчезли?

Подлодка была частью восьмидневного путешествия, организованного компанией OceanGate Expeditions. Поездка началась с Ньюфаундленда, а участники сначала прошли 400 морских миль к месту крушения, находящегося примерно в 1450 километрах от побережья Кейп-Кода, Массачусетс.

Титан начал двухчасовой спуск к обломкам в воскресенье, 18 июня, утром. По информации чиновников, он потерял связь с судном Polar Prince, которое перевозило подлодку к месту, через 1 час и 45 минут с момента начала спуска.

Хэмиш Хардинг опубликовал изображение судна Polar Prince в социальных сетях. Это судно использовалось для транспортировки подводного аппарата к месту расположения разрушенного "Титаника". Hamish Harding/Facebook

Поисковые операции начались в тот же день позже.

До сих пор неизвестно, что произошло с подлодкой, почему он потерял связь и насколько близко к "Титанику" он был, когда исчез.

Кто на борту?

На борту находятся пять человек, включая одного пилота и четырех "миссионеров-специалистов", сообщил годовой адмирал Джон Маугер, командующий Первым округом управления прибрежной охраны Соединенных Штатов.

По информации, обнародованной в социальных сетях компанией Action Aviation, среди людей на борту находится британский бизнесмен, проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах, Хэмиш Хардинг.

"Подводный аппарат успешно стартовал, и Хэмиш сейчас погружается", — говорится в сообщении компании в Instagram в воскресенье, 18 июня.

Хардинг был одним из первых людей, побывавших на самой глубокой известной точке Земли — Челленджер Дип в Тихом океане.

В субботу, 17 июня, он написал о миссии в "Титаник": "Я горжусь, что наконец могу объявить о своем участии в миссии RMS TITANIC из OceanGate Expeditions как миссионер-специалист на подводном аппарате, который погружается в "Титаник".

Среди людей на борту находится британский бизнесмен, проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах, Хэмиш Хардинг. Hamish Harding/Facebook

Хардинг опубликовал в социальной сети в субботу сообщение, в котором отмечал, что в воскресенье вместе с ним должен был совершить погружение подводный пловец Поль-Анри Наржоле. Согласно информации от E/M Group, где Наржоле работал директором подводных исследований, он возглавлял несколько экспедиций в Титаник и руководил восстановлением многочисленных артефактов.

По заявлению, опубликованному семьей известного пакистанского бизнесмена Шахзады Давуда во вторник, 20 июня, на борту также находились он сам и его сын Сулайман Давуд. Отмечено, что связь с ними была утрачена.

По информации с сайта, Шахзада Давуд является доверенным лицом SETI Institute — исследовательской организации, находящейся в Калифорнии. Он также является вице-председателем корпорации Dawood Hercules, принадлежащей к Dawood Group — конгломерату различных бизнесов, принадлежащих семье.

Властные органы пока не раскрыли публично имена пассажиров на борту.

На веб-сайте OceanGate отмечено, что их экспедиции, стоимостью более 250 000 долларов, обычно включают одного пилота, "эксперта содержания" и трех платных пассажиров.

Сколько у них времени?

Подводному аппарату, по оценкам представителей прибрежной охраны, в понедельник, 19 июня, после обеда осталось "несколько десятков часов до 96 часов" кислорода — это потенциально дает спасателям время до пятницы, 23 июня, на то, чтобы найти и поднять аппарат .

Однако глубина места, где они скрылись, может стать вызовом. Самое глубокое в своем роде подводное спасение произошло с Роджером Чепменом и Роджером Маллинсоном, которые были спасены из подводного аппарата "Писсес III" на глубине 480 метров в 1973 году. Они находились в ловушке в течение 76 часов, прежде чем были подняты на поверхность.

Обломки "Титаника" находятся гораздо глубже, практически на глубине около 3800 метров.

Другие факторы, затрудняющие поиски, включают удаленное местоположение места, местные погодные условия и другие сведения, такие как состояние подводного аппарата и наличие рабочего оборудования, например акустических передатчиков, которые могут быть обнаружены поисковыми командами.

По данным метеорологов CNN, в районе наблюдается волнение моря высотой до двух метров и туманные условия. Хотя это не редкость для региона, это может вызвать задержки для поисковых групп из-за затруднения использования воздушного оборудования в условиях низких облаков.

Что известно о подлодке?

По данным OceanGate, Титан является подводным аппаратом весом более 10 тонн, изготовленным из карбонового волокна и титана.

Как средство безопасности подводный аппарат использует "собственную систему мониторинга состояния корпуса в реальном времени" (RTM), которая анализирует давление на аппарат и целостность конструкции, сообщает компания. Любые выявленные проблемы повлекут за собой "предупреждение" пилота, чтобы успеть "безопасно вернуться на поверхность".

В отличие от обычной подлодки, подводный аппарат имеет ограниченные резервы энергии, поэтому ему нужен базовый корабль, который может запускать и поднимать его, отмечает Национальное управление океанических и атмосферных исследований.

Когда корреспондент CBS Дэвид Поуг побывал на подводном аппарате "Титан" в прошлом году во время погружения в обломки "Титаника" по приглашению OceanGate, он отметил, что люк был запечатан снаружи 17 болтами — другого пути наружу не было.

Hamish Harding/Facebook

У подводного аппарата нет GPS под водой, его движение управляется только текстовыми сообщениями с поверхностного судна. Поуг отметил, что во время его подводной экскурсии связь испортилась во время погружения, и подводный аппарат был потерян более чем на два часа.

Томас Шугарт, бывший капитан подлодки ВМС США и аналитик Центра новой американской безопасности, заявил CNN, что отсутствие контакта с пропавшим подводным аппаратом не свидетельствует о хорошем результате поисковых групп.

"Если бы у них были незначительные проблемы, заставившие их неожиданно выйти на поверхность, можно было бы надеяться, что сигнал локатора был бы обнаружен до сих пор. Если, вместо этого, они застряли на дне по какой-то причине, я до сих пор не слышал о средствах спасения, которые могли бы успеть их спасти", — сказал он.

Какие поисковые мероприятия проводятся?

Американское управление по делам побережья опубликовало в Twitter информацию о том, что поиск будет продолжен в течение ночи. Он начался в воскресенье, 18 июня, когда было доложено об исчезновении подводного аппарата.

Для сканирования поверхности океана были задействованы лодки, воздушные суда и радарное оборудование, если подводный аппарат вышел на поверхность. Для обнаружения звуков под водой используются звуковые буйки и сонарное оборудование на коммерческих судах, находящихся на месте происшествия.

Американское управление по побережью координирует поисковую операцию с Соединенными Штатами ВМС, Канадским управлением по делам побережья и Канадскими военными силами.

Над районом проводили полеты самолеты 106 отряда спасательной авиации Воздушных сил США, а также два рейса C-130. Канадское управление по побережью будет продолжать поиск под водой и на поверхности.

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