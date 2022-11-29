Хотели заработать на украинцах: в Польше разоблачили компанию на миллионных махинациях с размещением беженцев

В Польше фирма, которая занимается размещением беженцев из Украины, была разоблачена на афере с получением финансовой помощи от государства за расселение украинцев.

Об этом сообщает polsatnews.pl.

Проверки, проведенные летом этого года, показали, что один из центров в Варшаве почти вдвое завышал реальное количество принятых беженцев из Украины. Там размещалось немного больше 1 тысячи человек. В документах указывалось более 2 тысяч украинцев.

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В результате финансирование этого центра в июне было прекращено. А за первый летний месяц компания получила компенсацию согласно реальному количеству принятых беженцев.

Предполагают, что с марта по май, когда проверки не проводились, фирма могла незаконно получить даже несколько миллионов злотых.

"Недопустимо полагаться на человеческую трагедию, какова война в Украине. Просто заработайте на этой трагедии", — говорит господин Павел, бывший агент Центрального антикоррупционного бюро.

В то же время польские журналисты также обнаружили, что фирма до сих пор получает деньги. После инцидента компания якобы обратилась за финансированием в другой варшавский микрорайон, который с июня до конца октября за размещение беженцев мог выплатить более 2 млн 237 злотых. Не сообщается, были ли проверки относительно соответствия суммы количеству принятых людей.

Кроме того, как сообщают журналисты, фирма, заключившая договор на создание центра размещения беженцев в здании, якобы не имела права распоряжаться им, потому что недвижимость принадлежит другой компании. Последняя, якобы, имеет долги перед несколько десятками субъектами хозяйствования Польши. В то же время, обе компании, владелец и арендатор здания, связаны между собой.

"Они очень опасные люди. Это люди, связанные с бывшими коммунистическими спецслужбами, благодаря своим связям и опыту они и сегодня могут быть на свободе", – пояснил Марчин Гинель, адвокат, президент правления Управления взыскания долгов.

Напомним, во избежание мошенничеств польский ZUS организовал проверки людей, получающих выплаты от государства за помощь беженцам. Мониторинг касается и самих украинцев. Так, беженцам, которые выезжают из Польши более месяца, отменяют выплаты по программам "500+" или "Семейный опекунский капитал". Уже более 80 тысяч граждан Украины остались без выплат вследствие длительного выезда из Польши.

Как сообщалось, в Польше в центре для украинских беженцев в Глухолазах в Опольском воеводстве отравились более 20 человек, в том числе детей. Их госпитализировали.

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