Песков пожаловался на власть Молдовы, которая отвергает любой диалог с Россией.

В Кремле заявили, что для РФ проблема непризнанного Приднестровья актуальна.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время пресс-конференции в среду, 6 марта.

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"Хотелось бы, чтобы "дух русофобии" покинул прекрасный город Кишинев и эту замечательную страну, но эта "бацилла" размножается там", — сказал Песков.

Он в очередной раз пожаловался на власть Молдовы, которая отвергает любой диалог с Россией.

"Некоторые страны считают, что чтобы ориентироваться на Европу, обязательно нужно стать врагами России, это ужасная ошибка", — заявил прихвостень Путина.

Напомним, ранее в Молдове жестко ответили Лаврову на его упреки в Приднестровье.

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