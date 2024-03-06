Песков пожаловался на власть Молдовы, которая отвергает любой диалог с Россией.
В Кремле заявили, что для РФ проблема непризнанного Приднестровья актуальна.
Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время пресс-конференции в среду, 6 марта.
"Хотелось бы, чтобы "дух русофобии" покинул прекрасный город Кишинев и эту замечательную страну, но эта "бацилла" размножается там", — сказал Песков.
Он в очередной раз пожаловался на власть Молдовы, которая отвергает любой диалог с Россией.
"Некоторые страны считают, что чтобы ориентироваться на Европу, обязательно нужно стать врагами России, это ужасная ошибка", — заявил прихвостень Путина.
Напомним, ранее в Молдове жестко ответили Лаврову на его упреки в Приднестровье.
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