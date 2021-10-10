Россияне массово едут в Сербию за западными COVID-вакцинами: "Хотим путешествовать"

Российские туроператоры предлагают клиентам "прививочные" туры в Сербию.

Граждане Российской Федерации массово едут в Республику Сербия, чтобы получить прививку одобренными мировым сообществом вакцинами от COVID-19.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что российские туроператоры с сентября предлагают клиентам "прививочные" туры в Сербию, стоимость которых варьируется от 300 до 700 долларов.

Балканское государство, которое не является членом Европейского Союза, является удобным выбором для россиян, так как они могут попасть в него без виз. Страна предлагает иностранцам прививки вакцинами от Pfizer, AstraZeneca и Sinopharm.

"Мы вакцинировались Pfizer, потому что хотим путешествовать по всему миру", — заявила 54-летняя россиянка Надежда Павлова, которая неделю назад получила прививку в Белградском центре вакцинации. Ее муж, 55-летний Виталий Павлов, добавил, что хочет, чтобы "весь мир был открыт для нас, а не только несколько стран".

По данным издания, россиянам, которые хотят получить прививку однодозовой вакциной от Johnson & Johnson, также предлагают туры в Хорватию.

"Люди не хотят ждать, людям нужно иметь возможность попасть в Европу по различным личным причинам, — пояснила Анна Филатовская, пресс-секретарь туристического агентства "Русский Экспресс" в Москве. — У кого-то есть родственники, кто-то имеет бизнес, кто-то учится, кто-то работает. Некоторые просто хотят поехать в Европу, потому что скучают по ней".

Препарат российского производства Sputnik V, о котором президент РФ Владимир Путин заявлял как о первой зарегистрированной вакцине от COVID-19 в мире, появился в августе 2020 года и был одобрен примерно в 70 странах, включая Сербию.

Однако ВОЗ до сих пор рассматривает данные о российской разработке, ссылаясь на отсутствие полной научной информации и проверки производственных площадок. Sputnik V также ожидает одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам.

"Длительное ожидание разочаровало многих россиян, поэтому, когда ВОЗ объявила об очередной задержке в сентябре, они начали искать решения в других местах", — отметили в издании.

Ранее сообщалось, что в США планируют запретить въезд для иностранцев, привитых от COVID-19 российской вакциной Sputnik V.

Новости мира: привитых вакциной "Спутник V" не пустят в США

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