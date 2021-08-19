"Хотим сформировать хорошие отношения со всеми странами": талибы объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан"

"Хотим сформировать хорошие отношения со всеми странами": талибы объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан"

Так страна называлась в 1996-2001 годах, когда находилась под властью талибов.

Представители террористического движения "Талибан" официально объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан".

Об этом в четверг, 19 августа, сообщил представитель "Талибана" Забихулла Муджахид.

له انګریزي ښکیلاک نه د هیواد د خپلواکي د یوسل او دویمې کلیزې په مناسبت د افغانستان إسلامي امارت اعلامیه https://t.co/HfZUIHnCJp pic.twitter.com/jQViMYERpW — Zabihullah (..ذبیح الله م) (@ Zabehulah_M33) August 19, 2021

"Декларация Исламского Эмирата Афганистан по случаю 102-й годовщины независимости страны от британского господства", — написал он в Twitter.

Муджахид сказал, что "Исламский эмират" хочет сформировать хорошие дипломатические и торговые отношения со всеми странами.

"Мы не говорили, что не хотим иметь дело с одной страной. Мы отвергаем любые слухи, которые не соответствуют действительности", — говорится в сообщении.

Напомним:

15 августа представитель политического офиса радикального исламистского движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил о "завершении войны" в Афганистане. В этот день боевики вошли в столицу Кабул , а перед этим захватили ряд стратегических и крупных городов страны.

, а перед этим захватили ряд стратегических и крупных городов страны. Террористическая организация "Талибан" заявила, что в Афганистане не будет демократии. "Талибан" планирует создать новые национальные силы, в состав которых будут входить как его собственные члены, так и солдаты правительства, которые готовы присоединиться. Также анонсированы "некоторые реформы в армии".

"Талибан" планирует создать новые национальные силы, в состав которых будут входить как его собственные члены, так и солдаты правительства, которые готовы присоединиться. Также анонсированы "некоторые реформы в армии". В свою очередь посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Загира Агбар заявил, что провинция Панджшир, в которой начали формировать силы сопротивления, может противостоять правлению "Талибана".

провинция Панджшир, в которой начали формировать силы сопротивления, Между тем тысячи людей пытаются выехать из страны и штурмуют аэропорты.

Захват Афганистана: как талибы заставили людей бежать из страны

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку