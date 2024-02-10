"Хотит урвать какого больше земли": Шольц обвинил Путина во лжи по поводу агрессии против Украины

Шольц отметил, что Путин "всегда много лжет об истории этой войны".

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры по продолжению поддержки Украины в противостоянии агрессии РФ.

Об этом сообщает Укринформ.

В сообщении указывается, что во время разговора в Овальном кабинете Шольц заявил, что Германия и США "должны сыграть определенную роль" в сохранении глобального мира. Также канцлер Германии подчеркнул, что "это особенно актуально ввиду продолжающейся агрессии РФ против Украины".

Кроме того, Шольц напомнил об интервью российскому диктатору провокатору Такеру Карлсону, назвав этот разговор "бессмысленным".

В этой связи Шольц отметил, что Путин "всегда много лжет об истории этой войны" и действительно стремится урвать как можно больше территории от соседних стран. Поэтому "необходимо сделать все возможное, чтобы поддержать Украину и дать ей возможность защищаться".

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что он поддерживает позицию канцлера Германии и напомнил, что американские законодатели затягивают вопросы поддержки Украины. По его словам, неспособность Конгресса поддержать Украину, если такое произойдет, будет "близкой к преступному пренебрежению". В таком случае, сказал Байден, это было бы "возмутительным".

Напомним, ранее сообщалось, что госпожа посол Украины в США Маркарова заявила, что Украине критически не хватает военной техники, заканчиваются ракеты.

Кроме того, мы ранее информировали, что в США достаточно средств для обучения украинских пилотов на F-16.

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