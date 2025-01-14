Трамп заинтересован в сделке по Украине, однако не понимает стратегическое значение этого вопроса для США - Bloomberg

Пока неизвестно, как именно Трамп будет действовать, поскольку его решения могут меняться.

Европейские союзники Украины выражают осторожный оптимизм по поводу того, что новый президент США Дональд Трамп не вынудит Киев к преждевременным переговорам с Россией.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

По предоставленной информации, Трамп оказался более гибким, чем ожидалось, после серии частных переговоров с его командой. Европейские чиновники считают, что новая администрация может способствовать восстановлению сильной позиции Украины до начала любых переговоров.

Однако неизвестно, как именно Трамп будет действовать, поскольку его решения могут меняться. По словам источников, команда Трампа учитывает риски, которые могут возникнуть, если США откажутся от помощи Украине, в частности, учитывая провал в Афганистане при Джо Байдене и возможные последствия для отношений с Китаем. Сейчас конкретного плана по Украине в команде Трампа не существует, но переговоры продолжаются.

Во время избирательной кампании Дональд Трамп обещал скорое завершение войны Путина против Украины, однако это обещание уже не звучит на переднем плане. Согласно Bloomberg, по мнению аналитиков, Трамп постепенно теряет заинтересованность в этом вопросе, в частности, из-за его усилий найти общий язык с российским диктатором. В то же время Европа все больше убеждена, что соглашение о прекращении войны может быть достигнуто, в частности, благодаря санкциям против России и поддержке Киева.

Министр иностранных дел Великобритании, Дэвид Лемми, отмечает, что быстрое решение маловероятно, и даже ожидается, что переговоры могут быть отложены до Пасхи.

Трамп выразил заинтересованность в наблюдении за так называемой сделкой века по Украине и критикует Путина, но также пытается установить контакт с российским лидером. Однако, по данным осведомленных лиц, новоизбранный президент не демонстрирует большой заинтересованности в украинском вопросе, не понимая его стратегического значения для США.

"Тем не менее, новоизбранный президент производил впечатление, что он не слишком озабочен судьбой Украины или не признает стратегического значения войны для интересов США, отмечают люди", - говорится в материале.

Европейские лидеры зато все больше убеждаются, что мирное соглашение может быть достигнуто в ближайшем будущем. Они надеются, что жесткие санкции против России и усиленная военная поддержка Украины будут способствовать этому процессу.

Переговоры о прекращении огня, по словам источников, предусматривают обязательные гарантии безопасности для Украины, включая возможность ввода войск США в случае новой агрессии. Что касается вступления Украины в НАТО, европейские чиновники считают, что этот процесс вряд ли будет поддержан Трампом.

Напомним, Трамп заявил, что встретится с Путиным "очень быстро".

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