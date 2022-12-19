Хотят диалога с Западом и экономического сотрудничества: о чем говорили Путин и Лукашенко

В Минске встретились русские и белорусские диктаторы. Они якобы обсудили экономическое сотрудничество, а Лукашенко заявил о "необходимости диалога с Западом".

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Диктатор Путин на открытой части переговоров заявил, что экономика – это "приоритет в отношениях между Россией и Беларусью". Также диктатор надеется на рост товарооборота между двумя государствами.

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко заявил, что "его страна и Россия находят общие ответы на угрозы". Лукашенко обратился к Западу и призвал цивилизованный мир "прислушаться к голосу ума и возобновить диалог безопасности с Россией".

Также самопровозглашенный белорусский президент заговорил о последствиях санкции и необходимости сотрудничества с государством-агрессором, чтобы "обеспечить благами своих граждан".

Встреча Лукашенко и Путина: что известно

В понедельник, 19 декабря, впервые с 2019 года российский диктатор Путин приехал в Минск. Его встречал в аэропорту Лукашенко вместе с сыном. Путин не заметил последнюю строчку во время схода с трапа самолета. Также российскому диктатору подарили цветы, из-за чего он выглядел довольно комично.

Отметим, что Путин прибыл в Минск в сопровождении истребителей. Также для конспирации в воздух были подняты еще три российских правительственных борта. В Минск приехали Шойгу и Лавров.

Читайте также: