"Хотят, как у нас": Лукашенко заявил, что поляки и литовцы "мечтают" о белорусской диктатуре

Лукашенко фантазирует, если польские и литовские власти не разрешат провести "демократические выборы, то народы ее свергнут".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил очередной бред по отношению к цивилизованному миру. Фейковый глава РБ заявил, что литовцы и поляки "хотят" иметь такую же диктатуру, какую он создал в своей стране.

Об этом он сказал в ходе беседы с белорусскими пропагандастами, сообщает провластное СМИ "Пул первого".

"Когда приехали поляки, литовцы к нам, посмотрели на нашу диктатуру и говорят: "Мы тоже хотим этого". А желания народов Литвы и Польши не совпадают с желаниями и действиями власти, но люди разберутся. Поляки же не дураки, они такие люди, как мы. И литовцы тоже далеко не дураки. Они разберутся, у них в ближайшее время также будут выборы. Вот посмотрим, как демократически они их проведут. Если власть не позволит народам проголосовать, то люди их свергнут", — фантазирует белорусский диктатор.

Напомним, что вечером 24 февраля белорусский диктатор Александр Лукашенко сообщил, что провел "длинную" беседу с российским президентом Путиным и похвастался очень тесными отношениями со страной-агрессорской Россией, особенно с главой Кремля.

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