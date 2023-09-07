Хотят "мира", но не готовы к "уступкам": сколько россиян стремятся к переговорам с Украиной

Отношение россиян к войне в Украине довольно разное.

По меньшей мере, половина россиян хотят прекращения войны и начала переговорного процесса между их государством и Украиной. При этом большинство этих людей не готовы "идти на уступки" и отказываться "от завоеванного".

Об этом свидетельствуют данные опроса российского "Левада-центра", сообщает RE:Russia.

Немного цифр

Так, проведение переговоров хотят 50% респондентов. Ожидается, что многие граждане России выступают за продолжение боевых действий и оккупацию украинских территорий – 38%. Еще 12% затруднились дать четкий ответ.

Россияне, желающие переговоров, объясняют это тем, что:

большими потерями – "гибнет много ребят", "люди гибнут" (52%);

усталостью от ситуации – "война всем надоела", "скорее бы все закончилось" (40%).

Конечно, немало тех, кто считает, что "надо идти до конца", потому что "слишком много вложено" – 32%. Еще 16% россиян утверждают, что следует "искоренять националистов/фашистов".

Напомним, 10% z-патриотов даже не против применения Россией ядерного оружия по Украине.

Читайте также: