В государстве, которое ежедневно цинично убивает мирных украинцев, рассказывают о том, что именно "украинцы совершают кровавые преступления".

Россияне заявили об очередной якобы "варварской атаке киевского режима против мирного населения" РФ. Речь идет о том, что "к организации этого теракта непосредственно причастны британские и американские консультанты, подстрекающие Украину". Среди виновных, по мнению РФ, также и поставляющий оружие Евросоюз.

Об этом пишет МИД РФ.

"Необходимо подчеркнуть, что удар целенаправленно наносил места массового скопления мирных жителей – семей с детьми. Был атакован центр предпраздничного Белгорода – новогодний снежный городок, елка и каток, куда пришли отдохнуть горожане", – отмечают в России.

Россияне хотят "решительного осуждения украинского теракта"

Верх цинизма состоит в том, что такие заявления делают граждане страны-террористки, которая накануне Нового года, 29 декабря, нанесла массированную атаку по Украине, в результате которой погибли более 30 человек. В столице нашего государства количество жертв стало рекордным с начала полномасштабного вторжения.

"Обстрелы населенных пунктов Донбасса, Херсонской и Запорожских областей, Крыма, других российских регионов, безжалостные и слепые убийства мирных жителей свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беспределе, коррупции и цинизме неонацистского режима Зеленского, как можно больше".

Они считают, что все организаторы и исполнители этого и других преступлений "киевской хунты понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом". В МИД РФ также фантазируют, что теракт в Белгороде станет предметом разбирательства в Совете Безопасности ООН. Упомянули и о якобы "использовании украинскими террористами запрещенных в большинстве стран мира кассетных боеприпасов для нанесения ударов по мирным жителям", и, конечно, о тех, кто их предоставляет.

"Мы призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления. Молчание в ответ на избалованное варварство укронацистов и их будет похоже на помощь их кровавым деяниям", – завершили свой абсурдный спич в ведомстве.

Ранее стало известно, кто стоит за взрывами в центре русского Белгорода.

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