Лавров заявил, что Запад поддерживает Украину, потому что преследует свою цель – "деколонизировать Россию".

В Министерстве иностранных дел РФ решение Запада передать Украине современные истребители F-16 называют "неприемлемой эскалацией".

Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, передают российские ОМП.

"Я думаю, что все-таки есть на Западе разумные люди, которые это понимают, но диктуют все Вашингтон, Лондон и их сателлиты, находящиеся внутри Европейского Союза, прежде всего страны Балтии, Польша, непосредственно проводящие на земле задачи, поставленные Соединенными Штатами. — ослабить Россию, нанести ей стратегическое поражение ", — сказал Лавров.

Ему показалось, что Запад, поддерживая Украину, хочет "деколонизировать Россию", то есть "расчленить". Также снова упомянул о "неонацистском режиме", созданном будто бы самими странами Европы.

F-16 для Украины

Министерство обороны Украины сообщило, что для защиты нашего государства Воздушным силам нужно 48 самолетов F-16 – это 4 эскадрильи. Именно такое количество, как считают Минобороны, поможет освободить оккупированные территории.

Тем временем Пентагони заявили, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 может начаться уже в ближайшие недели.

Читайте также: