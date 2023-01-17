Хотят сорвать поставки оружия: в Польше россияне при поддержке КГБ Беларуси готовятся к антиукраинской акции

В польской Варшаве намерены провести акцию в поддержку режима диктатора РФ Владимира Путина под предлогом протеста против войны. Таким образом, кремлевские пропагандисты хотят "отбить" у поляков желание помогать украинцам и помешать поставке оружия для защиты украинских территорий от оккупантов.

Об этом предупредил польский Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения (OMZRiK).

Акцию в поддержку путинского режима под видом антивоенной демонстрации проведут пророссийские активисты из крайней правой организации "Kamractwo" ("Товарищество") при поддержке белорусского КГБ, обеспечивающего организаторов мероприятия, по их собственному признанию, пропагандистскими материалами.

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Марцин Осадовский, член пророссийской организации "Товарищество", опубликовавший пропагандистские материалы, где под прикрытием антивоенной риторики восхвалял и оправдывал преступления путинского режима.

Пропагандистские видеоролики, представленные Осадовским, направлены на поляков, чтобы показать российские оккупационные войска как "освободителей" Украины, "отбить" у польских граждан желание помогать украинцам. Также пропагандисты будут продвигать кремлевский нарратив о поставках оружия Украины, чтобы сорвать его предоставление Киеву.

"Организаторы уже сейчас уверяют в соцсетях, что марш будет антиукраинским и что его цель – разжечь в польском обществе ненависть к людям украинского происхождения, что должно отвлечь поляков от оказания помощи Украине", – пишет OMZRiK.

Марш планируется в столице Польши днем 21 января. Информация о готовящейся ходе передана мэру Варшавы, полиции и Агентству внутренней безопасности Польши.

Напомним, в Польше задержан российский бизнесмен. Он собирал данные о войсках НАТО.

Ранее в Варшаве предупредили, что российская пропаганда в Польше может усилиться в 2023 году из-за парламентских выборов в РП, которые запланированы на осень.

Кроме того, уполномоченный представитель правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин заявлял об очередном этапе информационной атаки РФ в Польше. Агрессор подстрекает польское общество против Украины и руководства РП.

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