"Хотят вбить клин": в Германии ожидают активизацию российской пропаганды и шпионов

В Германии заявили, что российская пропаганда будет распространять фейки о дефиците газа и продовольствия в ФРГ, чтобы "вбить клин" в их общество.

В Германии прогнозируют усиление российской пропаганды и шпионской деятельности в ближайшие месяцы. В Федеральной службе защиты конституции Германии также ожидают, что Россия будет продолжать активизировать и адаптировать свои попытки политической и военной разведки внутри ФРГ.

Об этом сообщает Spiegel.

"Россия использует проблемы, связанные с энергоснабжением Европы, в частности как гибридный рычаг", — заявили в немецком ведомстве.

Там отмечают, что посредством целенаправленного распространения ложной информации о дефиците газа и повышении цен делается попытка разжечь опасения относительно возможного дефицита энергии и продовольствия в Германии, что представляет угрозу существованию.

"Российская пропаганда, скорее всего, усилится в экстремистской среде и подпитает нарративы сговора с целью вбить клин в наше общество", – говорится в заявлении Службы защиты конституции.

Также в ведомстве говорят, что следует ожидать, что российское государство будет продолжать активизировать и адаптировать свои попытки политической и военной разведки.

По оценке спецслужбы Германии, российская захватническая война и ее влияние на экономику и ситуацию со снабжением в ФРГ обладают высоким потенциалом для использования экстремистами.

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