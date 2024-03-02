Хотят запугать Запад: аналитики прокомментировали запуск баллистической ракеты "Ярс" в РФ

Россияне провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс" для того, чтобы внушить страх в западную аудиторию и таким образом ослабить поддержку Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 1 марта Министерство обороны России заявило об успешном учебно-боевом запуске межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", оснащенной ракетой залпового наведения. По заявлению Министерства обороны русской Федерации, основной целью пуска было доказательство тактико-технических и летных черт современного ракетного комплекса.

Эксперты ISW отмечают, что Кремль часто использует ядерное бряцание, чтобы внушить страх в западную аудиторию и ослабить поддержку Украины странами-союзниками.

По мнению аналитиков, использование Россией ядерного оружия в Украине и за ее пределами маловероятно.

Ранее Путин заявил, что стратегические ядерные силы РФ находятся в полной готовности.

Напомним, как пишет издание Financial Times, утечка секретных документов показала, когда Россия будет готова применить ядерное оружие. Этот порог оказался гораздо ниже, чем когда-либо публично заявлял Путин. В частности, Россия может использовать тактическое ядерное оружие, даже если потеряет 20% стратегических подлодок с баллистическими ракетами.

Критериями применения ядерного оружия указаны:

высадка противника на территорию России;

разгром подразделений, развернутых на границе;

неминуемое нападение противника с использованием обычного вооружения.

В Китае предостерегли Путина от необдуманных шагов. Там заявили, что "в ядерной войне победителей не будет".

Справка:

Ярс – ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24. Ракета РС-24 – твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования.

РС-24 предназначена для поражения стратегических целей на дальности до 11 тысяч км. Ракета оснащена разделяемой головной частью с маневрирующими блоками индивидуальной наводки.

Полет ракеты обеспечивается несколькими степенями твердотопливных двигателей.

Более точную информацию о характеристиках ракеты Минобороны РФ не раскрывает. Но российские СМИ пишут:

мощность боевой части РС-24 – около 150 килотонн;

длина – 21,9 м;

масса – 46,5 т;

погрешность при попадании – 150 м.

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