Хранила наркотики: в Сингапуре впервые за 20 лет казнят женщину

Сингапур впервые за 20 лет планирует казнить женщину, это произойдет 28 июля.

Об этом пишет The Guardian.

Гражданку Сингапура Саридеви Джамани приговорили к обязательной казни в 2018 году после того, как ее признали виновной в хранении почти 30 граммов героина с целью незаконной продажи.

Правозащитники заявили, что Саридеви утверждала, что большинство ее показаний следователю были неприемлемыми, поскольку офицер заставлял женщину, обещая смягченное наказание, а не казнь. Также женщина заявляла, что у нее была ломка, поэтому она не могла дать точные показания полиции.

Судья Верховного суда установил, что Саридеви "в лучшем случае страдала легкой или умеренной абстиненцией от метамфетамина при взятии показаний" и это не повлияло на ее способность давать показания.

Активисты считают, что если приговор будет исполнен, она станет первой женщиной, которую казнили в Сингапуре с 2004 года. Тогда за торговлю наркотиками повесили 36-летнюю парикмахера.

Как пишет Amnesty International, более двух третей стран мира отменили смертную казнь в законодательстве или на практике. Сингапур — одна из четырех стран, наряду с Китаем, Ираном и Саудовской Аравией, где в 2022 году были подтверждены казни за преступления, связанные с наркотиками.

По состоянию на 2023 год 103 страны в мире упразднили смертную казнь за все преступления. В 25 странах смертная казнь сохранена законодательно, но не используется более 10 лет. В 54 странах смертная казнь сохранена законодательно и на практике. Среди таких стран: Иран, Ирак, Китай, КНДР, Ливия и США.

Единственной страной в Европе, где смертная казнь применяется в качестве меры наказания на законодательном уровне, является Беларусь.

Читайте также: