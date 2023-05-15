Хриплый голос и удушье: белорусские пропагандисты показали "воскового" Лукашенко

На видео можно увидеть, что голос у диктатора хриплый.

После первого за 6 дней фото белорусские пропагандисты опубликовали видео, на котором самопровозглашенный президент Александр Лукашенко общается с белорусскими военными.

"Без больших докладов. Давайте посмотрим на то, что происходит вокруг нашей страны, прежде всего в воздухе. Мы очень часто обсуждаем вопросы безопасности нашего государства, особенно в воздушном пространстве. Как я вижу, сейчас ситуация у нас не критична, однако настораживающие факторы", – сказал Лукашенко, очевидно имея в виду падение самолетов и вертолетов в Брянской области.

Белорусское оппозиционное издание "Наша ніва" отметило, что на одной из опубликованных фото Лукашенко имеет отстраненный взгляд, "каменное" лицо и больше похож на восковую фигуру.

Фото: БЕЛТА

Фото: БЕЛТА

Белорусские пропагандисты наконец-то показали Лукашенко / Фото: БЕЛТА

Руки самопровозглашенного президента уже традиционно за последнее время были в бинтах. Впервые с забинтованной рукой его заметили на параде в Москве 9 мая.

На видео можно увидеть, что голос у диктатора хриплый. Очевидно, Лукашенко еще и страдает одышкой, ведь во время разговора неоднократно вздыхал и глотал слова.

"Впервые Александр Лукашенко выступал хриплым голосом 5 мая. 9 мая он не выступал с речью на площади Победы — впервые за время своего правления. Таким образом, проблемы с голосом у него сохраняются как минимум 11 дней", — отмечает "Наша ніва".

Напомним, что белорусский диктатор после парада в Москве 9 мая срочно вернулся в Минск и пропал на 6 дней.

О состоянии здоровья Александра Лукашенко после его возвращения из Москвы стали ходить разные слухи.

По информации белорусского оппозиционного издания "Наша ніва", Лукашенко мог подхватить какой-то вирус, возможно, COVID-19. Впоследствии в этом же издание написали, что у самопровозглашенного президента может быть инфекционно-аллергический миокардит.

Также СМИ писали, что Лукашенко побывал в президентской клинике в Минске. К нему якобы не раз прилетали врачи из Москвы.