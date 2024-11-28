Христиане не боятся конца света: глава РПЦ сделал заявление о ядерном оружии

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что новый ракетный комплекс "Орешник" стал "стоп-машиной", вызывающей "кошмар" у западных стратегов.

Об этом он заявил на саммите ОДКБ.

"Нужно благодарить наших ученых, которые создают невероятное оружие, фантастическое оружие, вводя в недоумение и какой-то кошмар тех западных стратегов, которые думают военной силой одолеть Россию", — заявил глава РПЦ.

Патриарх также заявил, что ядерное оружие не должно пугать христиан.

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"Нагнетание страха вокруг возможных апокалипсических сценариев, чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения. Враг рода человеческого пытается посеять тревогу в сердца людей, ...ибо человеком, лишённым духовного мира, легче манипулировать... Не нужно всему этому подыгрывать. Христиане не боятся так называемого конца света. Мы ждем господа Иисуса, который придет в великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы", — заявил, вероятно, бывший агент КГБ.

Напомним, Путин заявил о серийном производстве ракет "Орешник" и подборе целей для поражений в Украине.

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