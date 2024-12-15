Сирийские христиане посетили регулярные воскресные богослужения впервые после свержения режима Башара аль-Асада неделю назад.

Об этом пишет Reuters

Новые исламистские правители Сирии заверили, что права христианских меньшинств будут защищены. Когда исламистская группировка Хаят Тахрир аш-Шам (HTS) на прошлой неделе пришла к власти, она пыталась заверить сирийские меньшинства, что их образ жизни не будет под угрозой.

До падения Асада исторические группы религиозных меньшинств, в том числе христиане, свободно исповедовали религиозные таинства. Некоторые остаются взволнованными перед перспективой исламистского правительства.

Улицы в христианском районе Дамаска Баб-Тума были заполнены верующими, возвращавшимися из церкви в воскресенье утром, но в разговоре с журналистами христиане проявили нотку осторожности.

"Мы боимся, мы все еще боимся", – сказала местная жительница после посещения литургии в местной мелькитской греко-католической церкви. Женщина призналась, что почти неделю не выходила из дома с тех пор как Хаят Тахрир аш-Шам взял власть, хотя она сказала, что ничего не произошло, что оправдывало бы ее беспокойство.

В прибрежном городе Латакия, долгое время оплотом Асада, Лина Ахрас, секретарь приходского совета греко-православного собора Святого Георгия (Антиохийский патриархат), заявила в воскресенье, что христианам было "комфортно" под его правлением с точки зрения свободы вероисповедания, но они просто хотели жить в мире и согласии.

"(Падение Асада) произошло внезапно, мы не знали, чего ждать... Слава Богу, мы получили много заверений, и мы увидели, что члены (HTS) комитета обратились к нашему священнику. Даст Бог, мы вернемся к нашей предыдущей жизни и будем жить в нашей прекрасной Сирии", – сказала она.

Заметим, что именно Антиохийский патриархат – одна из четырех древнейших поместных православных церквей, был среди христианских конфессий Сирии едва ли не самым лояльным к Ассаду и России. Антиохийский патриарх регулярно выступал в поддержку РПЦ и кровавого Z-патриарха Кирилла, критиковал ПЦУ и украинский "закон о запрете УПЦ МП", а также отказался признавать автокефалию ПЦУ.

Сирия является домом для многих этнических и религиозных меньшинств, включая христиан, армян, курдов и шиитских мусульман. Сама семья Асадов принадлежит к алавитскому меньшинству, ответвлению шиитского ислама в Сирии, где большинство населения составляют мусульмане-сунниты.

Десятки тысяч преимущественно шиитских мусульман сбежали из Сирии в Ливан на прошлой неделе из-за страха перед преследованиями со стороны новых правителей страны, сообщил агентству Reuters на прошлой неделе высокопоставленный ливанский чиновник службы безопасности.

Защита сирийских меньшинств была ключевым вопросом в субботу, когда высокопоставленные дипломаты арабских стран, Турции, Соединенных Штатов и Европейского Союза встретились в Иордании.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США поддерживают представительное правительство, которое будет уважать права меньшинств и не будет "базой для террористических групп".

Заметим, что христиане в Сирии составляли около 10% населения до начала гражданской войны, однако сейчас эта цифра может оказаться намного ниже. По предварительным данным, сейчас христиане составляют менее 2%, уменьшившись с 1,5 миллиона в 2011 году до всего 300 000 в 2022 году. Христиане Сирии не являются единым сообществом, а разделены на несколько конфессий. Самые многочисленные среди них это православная или греко-православная (Антиохийский патриархат), мелькитская греко-католическая и Сирийская яковитская церковь (принадлежит к дохалкидонским церквям). Другие восточные католические церкви Сирии включают в себя маронитскую церковь, сирийскую католическую церковь, армянскую католическую церковь, халдейскую католическую церковь. Также существует еще независимая Ассирийская Церковь Востока.

Ранее украинская разведка сообщила, что в Сирии российские военные сидят без воды и продовольствия.

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