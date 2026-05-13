Хромая утка по-пекински: с чем Трамп едет в Китай и какое «меню» для него приготовил Си Цзиньпин

Впервые почти за девять лет Дональд Трамп приезжает в Китай с государственным визитом. Джо Байден, будучи в должности президента США, встречался с Си Цзиньпином на саммитах АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) и G20. А встречи должностных лиц администрации Байдена с китайскими коллегами в Китае или в Анкоридже заканчивались публичными перепалками перед камерами. Нельзя сказать, что предыдущая встреча Трампа и Си в октябре 2025 года на саммите АТЭС была достаточно теплой и дружелюбной. Однако окончилась она все же торговым перемирием между США и Китаем.

В отличие от 2017 года, когда Дональд Трамп приезжал в КНР во время своего первого президентского срока, сейчас его позиция на переговорах с Си Цзиньпином будет гораздо слабее. Очередная война против Ирана, последствия которой администрация Трампа заранее не просчитала в полной мере, подорвала имидж не только самого Трампа, но и уважение к США и уверенность в их гарантиях безопасности. Американские базы и войска в третьих странах больше не являются чем-то нетронутым от ракетных и дроновых ударов. К тому же, эскалация на Ближнем Востоке показала миру, что США не готовы к войне нового поколения.

Поэтому вряд ли стоит возлагать большие надежды на результаты визита Трампа в Китай. Хотя в Вашингтоне намекают, что могут возобновить торговую войну с Пекином уже в июле этого года, Си знает, что Трамп вряд ли на это пойдет. В прошлом году в Пусане лидеры США и Китая договорились о торговом перемирии ровно в год. И этот срок истекает как раз в ноябре, когда в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс США. Из-за войны с Ираном и удорожания нефти впервые за три года рост зарплат американцев больше не опережает инфляцию, а рейтинги Трампа и республиканцев стремительно летят вниз.

Учитывая слабую позицию Трампа, каких уступок будет пытаться достичь Си? Обсудят ли лидеры США и Китая Украину и давление на Россию? И как Тайвань может стать разменной монетой? Читайте в материале ТСН.ua.

Торговля в обмен на Тайвань: на что согласится Трамп

Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией прибудут в Пекин в среду, 13 мая, вечером по местному времени (по Киеву это будет день). Вместе с президентом США в Китай едут 16 топ-менеджеров крупнейших американских корпораций: Илон Маск (Tesla, SpaceX), Тим Кук (Apple), Келли Ортберг (Boeing) и другие. Правда, во время визита в КНР в 2017 году Трампа сопровождали 29 руководителей крупных компаний.

Судя по публикациям в американской печати, администрация Трампа ожидает, что китайская сторона объявит о закупке около 500 самолетов Boeing 737 MAX, американских с/х товаров и увеличении импорта американской нефти и сжиженного газа. По самолетам сделка выглядит более реальной. Последний большой заказ Китай делал еще во время визита Трампа в 2017 году — 300 самолетов на $37 млрд. КНР может также объявить об увеличении закупок американского зерна, кукурузы и мяса.

Однако относительно сои, являющейся критическим вопросом для американских фермеров (особенно накануне промежуточных выборов в Конгресс, потому что они избиратели Трампа и республиканцев), как пишет Reuters, Пекин вряд ли согласится увеличить квоту импорта, договоренную в прошлом году в Пусане. То же касается и нефти. Китай импортирует подсанкционную российскую и иранскую нефть. А в начале мая этого года Пекин «разрешил» китайским компаниям и банкам не считаться с американскими санкциями против пяти китайских НПЗ, покупающих иранскую нефть. Кроме того, несмотря на блокаду Ормузского пролива, Иран разрешает проход танкерам и судам, связанным с Китаем.

Следует также напомнить, какова была ключевая торговая договоренность Трампа и Си на саммите АСЕАН в октябре 2025 года: США снизили пошлины на китайские товары на 10% — от 57% до 47%, и отказались от введения 145% тарифов; Китай в ответ на год приостановил ограничения на экспорт редкоземельных элементов.

Если бы этого договора не было, с 1 декабря 2025 года все компании, имеющие какую-либо связь с американской оборонкой, не смогли бы получить лицензии Пекина на экспорт редкоземельных элементов. А это огромный удар не только по американской, но и по всем ОПК западных стран. КНР контролирует около 70% их добычи и 90% переработки. Монопольная позиция Китая на переработку редкоземов сейчас даже больше, чем ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) когда-либо имела в отношении нефти.

ТСН.ua уже неоднократно писал, что редкоземельные элементы есть во всем, чем мы пользуемся каждый день: мобильные телефоны, компьютеры, автомобили и т.д. Однако сейчас, когда мир, по сути, вошел в новую гонку вооружений, редкоземы критически важны для ОПК любой страны. К примеру, один истребитель F-35 содержит более 400 кг редкоземельных элементов. Ракеты «Томагавк», которые Украина просила у США, подлодки, радиолокационные системы, умные бомбы, БПЛА — все это содержит редкоземы, без которых сегодня современная армия невозможна.

Вместе с этим эксперты американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), недавно вернувшиеся из Китая, Тайваня и Японии, подчеркивают, что за неделю до визита Трампа Пекин дает понять, что «правильное решение проблемы Тайваня будет иметь решающее значение для всех других вещей в отношениях между США и Китаем». И самое важное в этом контексте поставку Тайваня американского оружия. В декабре 2025 года администрация Трампа объявила о крупнейшем пакете продаж оружия Тайваня на $11 млрд: системы ПВО, ракеты, морское вооружение и средства сдерживания возможной десантной операции Китая. Вряд ли США откажутся от поддержки Тайбэя в обмен на какие-либо уступки со стороны КНР. Однако, как предполагают многие эксперты, и позиция Пекина тоже не будет уступчивой по многим вопросам повестки дня.

Ось зла: Китай-Россия-Иран и война Трампа

Комментируя свой визит в Китай (который, кстати, должен был состояться на шесть недель раньше — в марте), Трамп спрогнозировал, что вопрос Тайваня Си будет поднимать больше, но также обсудят «прекрасную страну Иран». Недавно чиновники США признали, что во время активной фазы войны против Ирана Москва передавала Тегерану спутнику разведданные для ударов по американским военным объектам и войскам в странах Персидского залива. Так же, как во время российских массированных ударов в конце прошлого года, фиксировалась активность китайских спутников над объектами украинской энергетики.

Россия также поставляла Ирану «шахеды», горючее, продовольствие и медикаменты, и готовилась к передаче 5 тыс. дронов небольшого радиуса действия с оптоволоконным управлением, которые трудно обнаружить и заглушить. Более того, в интервью CBS News, вышедшем как раз накануне визита Трампа в Китай, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху прямо сказал, что Пекин оказал Тегерану определенную поддержку и отдельные компоненты для производства ракет. Нетаньяху также намекнул, что знает больше и о других видах помощи, но не может об этом говорить. На вопрос ведущего беспокоит ли это премьера Израиля, тот ответил: «Я молчу, когда это необходимо».

Во вторник, 12 мая, CNN опубликовал большой репортаж из Китая о теневой сети китайской нефтепереработки, финансируемой Ираном. Это порты, трубопроводы и НПЗ в провинции Шаньдун и ее приграничных территориях, перерабатывающих подсанкционную иранскую сырую нефть газ, дизель и нефтехимическую продукцию. Китай является самым большим покупателем иранской нефти. В то же время, мировой рост цен на энергоносители тоже сказывается на китайском бюджете. Поэтому Си Цзиньпин может быть заинтересован в давлении на Тегеран по достижению договоренности с Вашингтоном. На минувшей неделе министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи приезжал в Пекин. Как раз в это время Тегеран снова передал американцам свой «мирный» план. Трамп его отверг. Однако это не означает, что при посредничестве КНР позиция Ирана не станет более уступчивой.

Как и в Пекине, так и в Вашингтоне заявили, что топ-приоритетом переговоров Трампа и Си, которые запланированы на четверг, 14 мая, будет торговля и Тайвань. Поэтому не следует ожидать, что стороны будут предметно обсуждать войну России против Украины. Пекин согласится начать подталкивать Москву к, по крайней мере, долгосрочному перемирию, только если сам Си Цзиньпин предстанет в роли главного «миротворца». Вряд ли Трамп, уже закончивший десять мировых войн, даст ему такую возможность, особенно накануне промежуточных выборов в Конгресс США.

Китай уже давно стал главным спасательным кругом России. С помощью «партнерства без ограничений» с Пекином Москва обходит подавляющее большинство западных санкций, импортируя более 90% подсанкционных технологий именно через КНР. К тому же в Китае, как и в Северной Корее, по многочисленным сообщениям, Россия уже давно создала производства ударных беспилотников большой дальности.

Чтобы противодействовать сложившейся оси зла стран CRINK (Китай, Россия, Иран и Северная Корея), США должны действовать вместе с союзниками. Однако администрация Трампа считает, что нормальные отношения с Европой ей больше не нужны. Обижаясь на европейских союзников по поводу их отказа присоединиться к войне против Ирана и разблокированию Ормузского пролива, Пентагон объявил о выводе 5 тыс. американских военных из Германии.

Эксперты британского Chatham House подчеркивают, что Трамп подверг сомнению НАТО и стал на сторону России в ее целях в отношении Украины и достижения капитуляционных уступок со стороны Киева. А теперь он не может легко прекратить войну с Ираном. Аналитики напоминают, что это происходит на фоне превосходства Китая, когда в прошлом году Трамп был вынужден отказаться от тарифов после того, как Пекин угрожал прекратить импорт критически важных для западных ОПК редкоземельных элементов. Так, как подчеркивают американские аналитические центры, первый за девять лет визит Трампа в Китай — это скорее сохранение статус-кво, чем решение проблемных вопросов. К тому же сразу после визита Трампа в Китай Си Цзиньпин лично будет принимать Путина в Пекине.

