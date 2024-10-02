Хроминг: что нужно знать о новом смертельном детском тренде в TikTok

Среди подростков набирает обороты опасный тренд в TikTok – хроминг. Он предполагает вдыхание обычных бытовых предметов, таких как лак для ногтей или маркеры, с целью получения кайфа.

Об этом сообщает Health.

Хотя термин "хроминг" может быть новым, вдыхание обычных предметов для получения временного галлюциногенного эффекта уже давно популярно среди молодежи. "Это называется "гаффинг", "паффинг", "раггинг" и "баггинг", – рассказал изданию Брюс Рак, доктор фармацевтических наук, директор Центра контроля за отравлениями в Нью-Джерси при медицинской школе Ратгерса в Нью-Джерси.

По словам Рейчел Ким, исследователя из Cohen Children's Northwell Health и соавтора недавнего исследования, в котором проанализированы видео с TikTok о хроминге, выбираемые детьми предметы очень легкодоступны.

Что такое хроминг

Хроминг – это умышленное использование легальных продуктов для вдыхания углеводородов и других летучих газов и паров. Эта практика получила свое название от остатков, которые люди получают на лице и руках после вдыхания металлической краски.

"Люди, которые это делают, ищут кайфа от этих продуктов", — сказала Ханна Гейс, доктор медицинских наук, руководитель отдела токсикологии и медицинский директор Центрального токсикологического центра штата Огайо.

По словам Ким, хроминг "влечет за собой сильное привыкание". Ее исследование, представленное на Национальной конференции Американской академии педиатрии в 2024 году, рассматривало 109 видеороликов TikTok, которые содержали ссылку на хроминг и набрали более 25 миллионов просмотров. Ким и его коллеги обнаружили, что в более чем половине видео пользователи неоднократно упоминали о хроминге или о том, что они зависимы от хроминга.

Многие видео также появились под хештегом #WhipTok, что есть обыгрыванием слова "whippets", обозначающим продукт, содержащий закись азота, который вдыхают для рекреации.

Большинство подростков в видеороликах с хромингом – 31% – использовали перманентные маркеры, как показало исследование. В то же время, 17% использовали распылители воздуха, 12% вдыхали лак для ногтей, а 11% – растворитель для краски, бензин и дезодорант в виде спрея. Лак для волос был любимым ингалятором для 6% пользователей TikTok.

Канистры со взбитыми сливками также являются излюбленным средством хроминга. Кулинарная компания Galaxy Gas недавно прекратила продажу своих канистр и добавила на свой веб-сайт предупреждение о злоупотреблении ее продукцией после того, как узнала, что дети используют закись азота со вкусом конфет для хроминга.

Почему хроминг так опасен

Это может повлечь за собой ряд потенциально серьезных последствий для здоровья. "У пользователей может возникнуть сонливость, головокружение, невнятная речь, они могут стать неустойчивыми на ногах, что приводит к повышенному риску падений", – говорит Гейс. Она также добавила, что часто возникают тошнота и рвота. Но хроминг также может привести к более серьезным проблемам со здоровьем, в частности, нарушению сердечного ритма и судорог.

"Вы также можете перестать дышать", — добавил Брюс Рак.

Хроминг обвиняют в смерти 11-летнего мальчика в Великобритании после того, как в марте он попробовал его во время ночлега в рамках конкурса в социальных сетях. У Томми-Ли Грейси Биллингтона случилась остановка сердца и он быстро умер после целенаправленного вдыхания паров.

"К сожалению, дети могут иметь серьезные последствия после однократного хроминга", – говорит Гейс.

Почему дети это делают

Хотя хроминг не является чем-то новым, Ким говорит, что он становится все более популярным благодаря социальным сетям. Ее исследование показало, что 70% публикаций о хроминге – это мемы, "привлекающие молодую аудиторию и увековечивающие нормализацию".

Как следствие, дети могут поверить, что хроминг является более безопасной альтернативой традиционным наркотикам, добавила она. Ингалянты также легко найти: "В отличие от традиционных наркотиков, недоступных для подростков, эти товары, как правило, продаются везде".

Как снизить риск хроминга

Поскольку предметы, используемые для хроминга, "столь распространены и необходимы, что снизить риски сложно", — говорит Ким. "Однако может быть полезно держать эти предметы подальше от рук маленьких детей".

Рак рекомендует задавать вопросы, если вы заметили, что ваш ребенок вдруг покупает лак для ногтей, но не пользуется им, имеет больше одной банки сжатого воздуха для компьютера или имеет "привычку к выпечке", хотя на самом деле ничего не готовит на кухне. "Обращайте внимание на меняющиеся вещи и на вещи в доме, которые были там, а затем внезапно исчезли", — сказал он.

Рэйчел Ким также предложила следить за использованием социальных сетей. "Очень важно, чтобы дети получали образование и были защищены от вредного влияния социальных сетей", – сказала она.

Гейс считает, что родители должны говорить со своими детьми о хроминге "открыто и без порицания".

"Рассказывать детям о рисках и устанавливать четкие ожидания и границы – это эффективная стратегия для предотвращения употребления психоактивных веществ", — говорит она. "Предоставляя такую структуру, вы можете отправить четкий сигнал о том, что хроминг неприемлем".

Напомним, кто такие квадроберы. Что известно о новой субкультуре и мнение психотерапевта.

Читайте также: