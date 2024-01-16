Художник опубликовал в Сети странное изображение "лужи" и стал звездой (фото)

Чикагский художник Уинслоу Дюмейн опубликовал в соцсети фотографию "крысиной ямы", которая стала "вирусной" и принесла ему три тысячи долларов.

Об этом пишет Business Insider.

По словам 32-летнего художника, ему пришлось совершить "паломничество к чикагской крысиной норе". На самом же снимке изображен отпечаток на земле в форме грызуна. Силуэт был к тому же наполнен водой.

Что интересно, сообщение набрало пять миллионов просмотров, практически девять тысяч репостов и более 136 тысяч понравившихся. Сам художник занимается еще писательством и написанием шуток. На собственном сайте он продает бревна карт Таро и принты со своими оригинальными иллюстрациями.

"Когда я увидел крысиную нору на земле, это поразило меня, как удар по телу — я сразу сильно рассмеялся. Вы можете показать это кому-то в Китае, Франции или Риме 1000 лет до нашей эры, и все они поймут, что произошло. Это была часть универсальной нити, которая связывает всех нас — животных, несчастья и доказательства", — прокомментировал изображение Уинслоу Дюмейн.

Через минуту после публикации фото художник обнародовал в соцсети несколько своих продуктов на продажу. Фото "ямы" стало для него рекламным инструментом, который помог продать другие вещи. Разных мелочей он продал на три тысячи долларов.

Напомним, что женщина с самыми длинными ногтями на планете откровенно рассказала о трудностях в повседневной жизни.

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