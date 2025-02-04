"Худшая массовая стрельба в истории Швеции": полиция не может назвать точное число жертв

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил на пресс-конференции во вторник, 4 февраля, что сегодняшняя трагедия в школе в Эрберу стала самой страшной массовой стрельбой в истории Швеции. Полиция уже подтвердила около 10 погибших и пока не называет число раненых.

Об этом сообщает шведский телеканал SVT.

"Трудно осознать масштабы произошедшего. Полиция сообщила, что около десяти человек погибли и несколько получили ранения в результате стрельбы в школе в Эребру. Случилось то, чего просто не должно было случиться. Мы стали свидетелями жестокого и смертоносного насилия в отношении совершенно невинных людей. Это самый страшный массовый расстрел в истории Швеции", – заявил премьер.

На момент публикации все еще неизвестно, сколько человек получили ранения. В больнице Эребру объявили чрезвычайную ситуацию.

Здесь принимают тела погибших и оперируют раненых в тяжелом состоянии. Пострадавших с более легкими ранениями отправляют в больницы в соседних населенных пунктах.

Журналистам сообщили в больнице, что по меньшей мере четырем пациентам сделали операции. Их состояние стабильное.

Начальник полиции округа Эребру Роберто Эйд Форест подтвердил, что тела погибших были обнаружены на территории школы. Сейчас следователи пытаются установить их личности и отказывается сообщать какие-либо подробности о жертвах и не могут назвать точное число погибших и раненых. По словам Фореста, причина заключается в том, что "нанесенный ущерб очень велик".

Министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер заявил, что сейчас полиция и медики работают над установлением личности погибших и оповещением родственников. Также как и полицейские, он не сказал, что послужило причиной стрельбы.

"Мы все хотим понять, почему это произошло. Нам придется подождать этих ответов. Со временем картина прояснится", – отметил он.

По версии следствия, преступник – один из погибших. Предполагается, что он действовал в одиночку, однако полиция не исключает, что к преступлению могут быть причастны другие люди. Подозреваемый — мужчина в возрасте 35 лет, который ранее не имел проблем с законом. У полиции также нет информации о его связях с бандами.

По информации журналистов, полиция оцепила один дом в Эребру, в котором возможно жил стрелок. Полиция пока не комментирует эту часть оперативно-следственных мероприятий.

Напомним, Швеция бьет тревогу в связи с нехваткой мест в тюрьмах на фоне всплеска преступности и разгула вооруженных банд. Власти уже ведут переговоры с другими странами об аренде камер в их тюрьмах.

Читайте также: