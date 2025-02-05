Худшая реальность из возможных: дипломат назвал события в США, которые могут стать катастрофой для Украины

Происходящие в США события критически важны для Украины, поскольку будут влиять на нашу государственность.

Об этом сказал эксминистр иностранных дел Украины, дипломат Павел Климкин в интервью телеканалу " Мы – Украина ".

"Если там начнется какая-то форма противостояния между фундаментальными видениями будущего, то это худшая будет религия для нас, какая только возможна. Демократическая или республиканская реальность — они разные. И несут с собой разные риски. Но если начнется бардак в Штатах, то это реально трагический, по моему мнению, почти катастрофический сценарий".

Он отметил, что США для Украины незаменимый партнер.

"Пока мы никем не можем заменить США как ключевого союзника. Ни Европой... Никем. И Штаты для нас критически важны", — добавил он.

Напомним, в США уже готовят и представить план прекращения войны РФ против Украины. Его будут презентовать во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится в Германии в ближайшие дни.

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