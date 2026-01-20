Худшая ситуация с 1945 года: Норвегия готовит граждан к возможной войне с РФ

Норвегия / © ТСН

Реклама

Норвежские вооруженные силы разослали около 13,5 тыс. писем гражданам с предупреждением о возможной реквизиции жилья, транспортных средств, лодок, техники и другого имущества в случае войны с Россией.

Об этом пишет The Telegraph.

По информации военных, сообщения носят предупредительный характер и будут действовать один год. Две трети адресатов получали аналогичные реквизиционные сообщения в предыдущие годы.

Реклама

Руководитель логистического подразделения ВС Норвегии Андерс Ернберг заявил, что подготовка к кризисным ситуациям и войне значительно усилилась в последние годы.

«Норвегия находится в самой серьезной ситуации по безопасности со времен Второй мировой войны. Наше общество должно быть готовым к кризисам и, в худшем случае, к войне», — отметил Ернберг.

Норвегия играет ключевую роль в наблюдении НАТО за Арктикой, где идет борьба за судоходные маршруты и ресурсы на фоне таяния ледников. Страна имеет морскую и сухопутную границу с Россией.

Министерство обороны сообщает о наращивании российского военного присутствия на Кольском полуострове и испытаниях новых видов вооружения, в частности гиперзвуковых ракет и ядерных торпед.

Реклама

Рассылка реквизиционных сообщений состоялась на фоне дипломатического напряжения между США и Европой из-за планов президента США Дональда Трампа относительно возможного присоединения Гренландии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в глубоких снегах арктических гор Норвегии элитные подразделения Королевской морской пехоты Великобритании готовятся к прямому столкновению с Россией.