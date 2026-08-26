«Худшая страна для переезда»: беженка из Украины откровенно рассказала о жизни в Германии

Германия / иллюстративное фото / © Unsplash

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Германия заняла 50-е место из 53 в международном опросе среди людей, переехавших жить в другие страны.

Об этом рассказала украинская беженка Людмила Русина.

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По её словам, в ходе исследования оценивалось не просто общее впечатление о стране, а конкретные критерии: качество жизни, возможности трудоустройства, сложность адаптации, поиск жилья, уровень бюрократии и качество медицинского обслуживания.

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«Германия — худшая страна для переезда. Об этом свидетельствуют результаты международного опроса людей, переехавших жить в другие страны. Германия заняла аж 50-е место из 53 стран. Серьёзно? И как вам такое? При этом оценка проводилась не просто по принципу „нравится страна или нет“. Мигрантов спрашивали о качестве жизни, работе, о том, насколько легко им адаптироваться, найти друзей и жильё», — рассказала беженка.

Несмотря на то, что по доступности медицинских услуг Германия вошла в тройку лидеров, по общему качеству медицины она заняла лишь 36-е место. При этом около 70 процентов местных жителей удовлетворены системой здравоохранения.

«Получается, что недовольны качеством жизни здесь только мигранты. И вот что для меня самое интересное: в Германии из 84 миллионов населения проживает около 16 миллионов человек, родившихся за рубежом. То есть почти каждый пятый житель родился не здесь. И тогда возникает вопрос: если Германия настолько плоха для переезда, почему все эти люди продолжают сюда ехать и здесь жить? Почему не переезжают?» — отметила украинка.

Она добавила, что считает Германию одной из лучших стран для переезда, а проблемы с адаптацией связывает с отсутствием желания интегрироваться в местное общество.

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«Лично я считаю Германию одной из лучших стран для переезда и адаптации. Кто хочет, тот имеет все возможности для нормальной интеграции, а всем остальным удобнее ныть и жаловаться», — подытожила Людмила Русина.

Украинцы за рубежом — последние новости

Беженцы из Украины и другие иностранцы, легально проживающие в Португалии, могут получить единовременную помощь в размере более 5 000 евро в рамках программы Emprego Interior MAIS — при условии переезда на работу или ведения бизнеса в малонаселенные внутренние регионы страны. Выплата состоит из базовой суммы (от 2 685 до 3 759 евро), 20% надбавки на каждого члена семьи и компенсации за перевозку имущества в размере до 805 евро.

С 5 марта 2026 года Управление по делам иностранцев Польши прекратило выдачу бумажных справок о временной защите — теперь основным документом для украинцев является номер PESEL с пометкой UKR. Ранее выданные справки остаются действительными до 4 марта 2027 года, а право на работу сохраняется, однако работодатели должны сообщать о приеме на работу новых сотрудников в районное управление труда в течение семи дней.

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