Худшее наводнение в истории РФ: вода полностью залила большие города России (фото)

Уровень воды в реках Урала и Сибири в РФ стремительно растет. Сотни домов затоплены, тысячи россиян эвакуированы.

Уровень воды в реках на Урале и юго-западной Сибири России продолжает быстро расти. Это повлекло затопление сотен домов, отключение электроэнергии и заставило срочно эвакуировать россиян с мест подтоплений.

Об этом пишет Reuters.

Более 300 домов и около 700 жилых участков были затоплены в Курганской области России, расположенной на реке Тобол у границы с Казахстаном, сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций России.

"Уровень воды в реке Тобол стремительно растет", – сообщили в российском Министерстве.

Затопленный русский Оренбург / Фото: Associated Press

Затопленный русский Оренбург / Фото: Associated Press

В городе Курган, административном центре области, была отключена электроэнергия, без света остались 1500 россиян.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что он ожидает "очень сложной" ситуации, когда уровень воды в Тоболе может подняться до 11 метров или почти вдвое выше уровня прорыва в некоторых местах.

Затопленный русский Оренбург / Фото: Associated Press

Затопленный русский Оренбург / Фото: Associated Press

Жителей Ишима, города с населением 65 000 человек в Тюменской области на юго-западе Сибири, граничащей с Казахстаном, попросили утром во вторник срочно эвакуироваться из-за критического повышения уровня воды в реке Ишим, протекающей через город. Губернатор региона предупредил, что в ближайшие дни уровень воды в реках региона может достигнуть исторического максимума.

Отмечается, что южный Урал России, юго-западная Сибирь и северный Казахстан борются с "худшим наводнением в истории" после того, как обильный снег быстро растаял во время сильного дождя на земле, уже залитой водой еще до зимы.

В настоящее время известно, что всего 125 000 россиян были вынуждены эвакуироваться.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кургане спасатели пытались спастись от наводнения и устанавливали временные дамбы и пытались достать из воды снесенные течением мосты.

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