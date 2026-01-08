Худший результат за годы войны: как в Польше относятся к украинским беженцам

Украина - Польша / © Associated Press

Уровень солидарности с украинцами в Польше стремительно падает. Аналитики назвали свежие данные опроса худшими с 2014 года.

Об этом пишет In Poland.

Польское общество демонстрирует признаки усталости и изменения настроений войны в Украине. Согласно последнему отчету Центра исследования общественного мнения (CBOS), нация фактически разделилась пополам в вопросе дальнейшего приема беженцев.

Декабрьское исследование под названием «Поляки о войне в Украине и помощи беженцам» выявило тревожную тенденцию. Пока только 48% граждан Польши поддерживают предоставление убежища украинцам, которые бегут из зон конфликта. В то же время, 46% респондентов высказались против. По сравнению с сентябрем 2025 лагерь противников вырос на 1%. Еще 6% опрошенных затруднились определиться со своей позицией.

Социологи обращают внимание на радикализацию взглядов: доля тех, кто говорит «точно нет» приему беженцев (19%), уже заметно превышает долю тех, кто отвечает «точно да» (13%).

Аналитики CBOS констатируют, что нынешние показатели являются самыми плохими за всю историю подобных исследований, которые проводятся еще со времен аннексии Крыма в 2014 году.

Контраст с началом полномасштабного вторжения впечатляет: в начале 2022 года уровень поддержки украинцев достигал рекордных 94% и держался на высоком уровне до середины 2023 года. Теперь же энтузиазм сменился скепсисом и прагматизмом.

Кто выступает против украинцев

Исследование выявило четкие демографические и социальные линии раскола. Наиболее негативно к украинским беженцам настроены жители сельской местности — там против выступают 59% опрошенных. Для сравнения, в крупных городах этот показатель составляет всего 27%.

Также на отношение влияет уровень образования и состояния:

Среди людей с начальным образованием против приема украинцев выступают 62%, тогда как среди людей с высшим образованием только 26%.

Беднейшие слои населения (57%) значительно чаще оказывают помощь беженцам, чем состоятельные граждане (18%).

Парадоксальным оказался религиозный фактор. Люди, декларирующие религиозные ценности, чаще настроены против беженцев (57%), чем те, кто не считает себя религиозным (38%).

Политические предпочтения также играют роль: избиратели правых партий значительно скептичнее к украинцам (53% против), чем сторонники левых сил (31% против).

Напомним, Польша не будет отправлять войска в Украину. Глава польского правительства Дональд Туск сообщил, что страна будет играть ведущую роль в логистическом и организационном обеспечении Украины и государств, которые будут развертывать силы на ее территории.