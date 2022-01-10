Худший за последние десятилетия пожар в Нью-Йорке мог произойти из-за электрообогревателя: 19 погибших

Трамвировалось 60 человек.
Худший за последние десятилетия пожар произошел в Нью-Йорке, который мог спровоцировать неисправный электрообогреватель.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 10 января.
Во время возгорания в многоэтажке погибли 19 человек, среди которых девять детей. Пожарные прибыли на место через три минуты, погасить пламя пытались две сотни пожарных.
Дверь в квартиру, где начался пожар, была открыта. Поэтому многие жители дома отравились угарным газом, пытаясь скрыться. Пострадавших находили чуть ли не на каждом этаже. В общей сложности травмы получили 60 человек. Половина из них попала в больницы. Многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.
Причиной возгорания называют неисправный электрообогреватель. По сообщениям, в доме не было централизованной системы тушения пожара.
Как сообщалось, около двух метров Великой Китайской стены рухнула в результате землетрясения в провинции Цинхай КНР. После осмотра культурных памятников власти установили на месте разрушения опоры и приступили к ремонтно-восстановительным работам. Девять человек получили травмы, из которых восемь уже выписаны из больницы, а один все еще находится под наблюдением врачей.
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