Хунта Мьянмы обвинила свергнутого лидера Аун Сан Су Чжи в фальсификации выборов 2020 года: что известно

Хунта Мьянмы обвинила свергнутого лидера Аун Сан Су Чжи в фальсификации выборов 2020 года: что известно

Экслидеру Мьянмы и лауреатке Нобелевской премии мира угрожают несколько десятилетий тюремного заключения.

Свергнутую во время военного переворота госсоветницу Мьянмы Аун Сан Су Чжи обвинили в фальсификации выборов 2020 года, по итогам которых возглавляемая ею партия "Национальная лига за демократию" победила с большим преимуществом.

Об этом со ссылкой на Global New Light of Myanmar во вторник, 16 ноября, сообщает AFP.

Отмечается, что пятнадцать других официальных лиц, в том числе свергнутый президент страны Вин Мьин и глава избирательной комиссии, столкнулись с аналогичными обвинениями.

Также читайте Наступление на свободу слова: в Мьянме американского журналиста приговорили к 11 годам тюрьмы

Между тем задержанной после путча 76-летней Су Чжи предъявили еще ряд обвинений. Лауреатку Нобелевской премии мира подозревают в якобы незаконном ввозе, подстрекательстве к мятежу и корпупции. Ей угрожают несколько десятилетий тюремного заключения.

Политик уже находится под судом за нарушение COVID-ограничений во время предвыборной кампании. В прошлом месяце ее помощника Вина Хтейна приговорили к 20 годам заключения по обвинению в государственной измене.

Также читайте В Мьянме в результате обстрела сгорели 160 домов

Отметим, что международные наблюдатели считают выборы в Мьянме 2020 года в основном свободными и справедливыми.

1 февраля этого года военные страны отстранили от власти гражданское руководство во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое недавно продлили до 2023 года.

Жители Мьянмы отреагировали на госпереворот массовыми протестами, переросшими в кровавые стычки с силовиками. С 1 февраля в стране убили более 1250 человек, а еще более 10 тысяч - арестовали.

Новости мира: суд Мьянмы приговорил журналиста из США к 11 годам за решеткой

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку