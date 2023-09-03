Хунта Нигера приняла решение о немедленном выдворении посла Франции

Сначала мятежники требовали от Франции, чтобы ее посол покинул страну еще 26 августа, но Париж отказался это выполнять.

Верховный Суд Нигера принял решение о немедленном выдворении из страны посла Франции Сильвена Итту, а также лишении его дипломатического иммунитета.

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Об этом сообщает Bloomberg в субботу.

Сообщается, что военная хунта, захватившая власть в стране, сначала требовала от Франции, чтобы ее посол покинул страну еще 26 августа и дал 48 часов на это.

В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон отклонил требование военных мятежников в Нигере и не признает создателей переворота законной властью.

В то же время хунта заявила, что именно Франция "нарушила Венскую конвенцию, регулирующую дипломатические отношения, включая нарушение воздушного пространства Нигера".

Напомним, ранее сообщалось, что военная хунта в Нигере требует от Франции вывести свои войска из страны до 3 сентября.

Кроме того, мы ранее информировали, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российская террористическая группировка "Вагнер" "пользуется" нестабильностью в Нигере.

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