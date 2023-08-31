Хунта в Нигере требует от Франции вывести все войска из страны

С таким призывом выступил "Национальный совет по защите отечества", созданный хунтой.
Военная хунта в Нигере требует от Франции вывести свои войска из страны до 3 сентября.
Об этом информирует Sky News Arabia.
В сообщении указывается, что с таким призывом выступил "Национальный совет по защите отечества", созданный хунтой.
На территории страны расположена одна из крупнейших французских авиабаз, а численность французского контингента в стране составляет около 1500 военнослужащих.
Также на территории Нигера находятся военные контингенты из Италии, Германии и Соединенных Штатов.
Напомним, ранее сообщалось, что начальники штабов вооруженных сил государств Западной Африки (блок ECOWAS) согласовали дату возможного начала военной операции в Нигере.
Кроме того, мы ранее информировали, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российская террористическая группировка "Вагнер" "пользуется" нестабильностью в Нигере.
Читайте также:
- Западноафриканские страны развернут резервные войска для подавления хунты в Нигере
- Хунта в Нигере укрепляется, а переговоры бессмысленны — аналитики о неконтролируемой ситуации в стране
- В Нигере может произойти еще один переворот: кто за этим стоит