Хунта в Нигере требует от Франции вывести все войска из страны

С таким призывом выступил "Национальный совет по защите отечества", созданный хунтой.

Военная хунта в Нигере требует от Франции вывести свои войска из страны до 3 сентября.

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Об этом информирует Sky News Arabia.

В сообщении указывается, что с таким призывом выступил "Национальный совет по защите отечества", созданный хунтой.

На территории страны расположена одна из крупнейших французских авиабаз, а численность французского контингента в стране составляет около 1500 военнослужащих.

Также на территории Нигера находятся военные контингенты из Италии, Германии и Соединенных Штатов.

Напомним, ранее сообщалось, что начальники штабов вооруженных сил государств Западной Африки (блок ECOWAS) согласовали дату возможного начала военной операции в Нигере.

Кроме того, мы ранее информировали, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российская террористическая группировка "Вагнер" "пользуется" нестабильностью в Нигере.

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