Хунта в Нигере укрепляется, а переговоры бессмысленны — аналитики о неконтролируемой ситуации в стране

Главы западноафриканских государств должны встретиться 10 августа после того, как военная хунта Нигера проигнорировала требование восстановить свергнутого президента страны, но аналитики говорят, что ЭКОВАС, возможно, исчерпывает свои возможности, поскольку поддержка военного вмешательства ослабевает.

Об этом пишет Associated Press.

Поскольку хунта Нигеру предотвращает большинство попыток посредничества, один из аналитиков утверждает, что российское вмешательство в страну усилилось через две недели после того, как восставшие солдаты свергли демократически избранного президента Мохаммеда Базума, отказавшегося уйти в отставку и находящегося под домашним арестом.

Нигер считался последней страной в регионе Сахель к югу от пустыни Сахара, с которой западные страны могли бы сотрудничать для противодействия джихадистскому насилию, связанному с Аль-Каидой и группировкой Исламское государство, которое убило тысячи и заставило миллионы людей покинуть свои дома. Международное сообщество пытается найти мирное разрешение кризиса в руководстве страны.

9 августа нигерийская делегация во главе с эмиром Кано Халифой Мухаммадом Сануси встретилась с лидером хунты генералом Абдурахманом Чиани. Эмир был одним из немногих, кому было позволено встретиться с Чиани.

Исполняющая обязанности замгоссекретаря США Виктория Нуланд встретилась с лидерами переворота в начале этой недели, но ей было отказано в доступе к Чиане и Базуму. Отдельной делегации в составе представителей ЭКОВАС, Организации Объединенных Наций и Африканского Союза вообще не разрешили приехать.

Ожидалось, что главы государств ЭКОВАС снова соберутся 10 августа, чтобы обсудить ситуацию, но блок не смог остановить прошлые перевороты в регионе. Нигер – четвертая страна в блоке из 15 государств-членов, пережившая переворот за последние три года.

Блок ввел жесткие экономические санкции и ограничения на въезд и угрожал применить военную силу, если Базума не будет восстановлен в должности до 6 августа — крайний срок, который проигнорировала хунта. Нет никаких признаков того, что лидеры переворота готовы сдвинуть с места вопрос о возобновлении в должности Базума, утверждающего, что его удерживают в заложниках в собственной резиденции вместе с женой и сыном.

Советник Базума, не уполномоченный говорить о ситуации из-за ее деликатности, сообщил агентству Associated Press 9 августа, что семья осталась без воды и электричества и питается рисом и консервами, поскольку продукты заканчиваются.

Заместитель представителя ООН Фархан Хак заявил, что он очень обеспокоен сообщениями о "ужасных условиях жизни", в которых находятся Базум и его семья, и призвал к немедленному увольнению президента.

Но по мере того, как хунта укрепляется, возможности для переговоров становятся все более ограниченными, считает Эндрю Лебович, научный сотрудник Института Клингендейла.

"Очень трудно сказать, что из этого может выйти, но тот факт, что начальный срок истек без вмешательства и что (хунта) продолжает занимать достаточно жесткую позицию, свидетельствует о том, что они думают, что смогут выдержать это давление", — сказал он. .

По данным Международной кризисной группы, позиции основных партий опасно далеки друг от друга, и для того чтобы диалог был успешным, каждая из сторон должна пойти на уступки, от которых они пока отказываются.

После захвата власти хунта разорвала связи с Францией и использовала народное недовольство своим бывшим колониальным правителем для укрепления своей базы поддержки. Она также обратилась за помощью к российской группе наемников "Вагнер", действующей в нескольких африканских странах и обвиняемой в нарушении прав человека.

Москва использует ЧВК "Вагнер" и другие каналы влияния для дискредитации западных стран, заявила агентству Associated Press Лу Осборн, расследовательница проекта All Eyes on Wagner, занимающаяся изучением деятельности ЧВК.

Тактика включает использование социальных сетей для распространения слухов о предстоящем приезде "вагнеровцев" в Нигер, а также использования фейковых аккаунтов для мобилизации демонстраций и распространения ложных нарративов, сказал Осборн. "Их целью является не поддержка хунты или альтернативного политического подхода, а сеяние раздора, создание хаоса, дестабилизация", — сказала она.

Осборн указала 9 августа на сообщение в Telegram от предполагаемого оперативника "Вагнера" Александра Иванова, утверждавшего, что Франция начала "массовый вывоз детей", которые, вероятно, будут использованы для рабского труда и сексуальной эксплуатации.

Проверить эти утверждения сразу не удалось. Медиа-подразделение "Вагнера" фактически расформировано и не отвечает на запросы о комментариях после переворота в Нигере.

Хотя нет оснований полагать, что за переворотом стоит Россия, она воспользуется возможностью закрепиться в регионе, чего западные страны пытались избежать, говорят сахельские эксперты.

Франция и США имеют в Нигере более 2500 военнослужащих и вместе с другими европейскими странами выделили сотни миллионов долларов военной помощи в поддержку сил страны. Значительная часть этой помощи была приостановлена после того, как члены президентской гвардии свергли Базума.

Между тем примерно 25-миллионное население Нигера испытывает на себе влияние санкций.

Некоторые районы столицы Ниамея живут во тьме с ограниченным доступом к электричеству, а по всему городу происходят частые перебои с электроснабжением. Страна получает до 90% электроэнергии из Нигерии, перекрывшей часть поставок.

48-летний Хамиду Албаде говорит, что после переворота он не может работать в своем магазине на окраине Ниамея из-за отсутствия электричества. Он также работает водителем такси, но и здесь потерял бизнес, поскольку многие его иностранные клиенты покинули город.

"Это очень тяжело, я просто сижу дома и ничего не делаю", — сказал он. Тем не менее, он поддерживает хунту. "Сейчас мы страдаем, но я знаю, что хунта найдет решение, как выйти из кризиса", — сказал он.

