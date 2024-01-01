Хуситы атакуют торговые суда в Красном море: Британия готова нанести авиаудары по повстанцам

В Министерстве обороны Британии предупредили о возможности авиаударов по хуситам, если их атаки по движущимся к израильским портам грузовым судам в Красном море не прекратятся.

С таким заявлением выступил министр обороны Британии Грант Шаппс, передает The Telegraph.

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"Великобритания вместе с США разрабатывает планы по потенциальным военным ударам против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене, чтобы противостоять их нападениям на судоходство, которое влечет за собой хаос на мировых торговых путях", — говорится на сайте издания.

Грант Шеппс предупредил хуситов, что Британия готова действовать, чтобы сдержать угрозы.

Авторы издания отмечают, что США и Великобритания готовят беспрецедентное совместное заявление, которое может быть обнародовано уже в понедельник. Это будет последнее предупреждение, чтобы они прекратили свои нападения на торговые суда.

"Любую атаку, вероятно, возглавят США. Это было бы значительной эскалацией ответа на хуситов. Сейчас ведутся дискуссии по присоединению других стран к США и Великобритании. Одним из вариантов, который рассматривается в Министерстве обороны, является перемещение HMS Lancaster, фрегата типа 23, работающий в регионе Персидского залива, в Красное море для поддержки HMS Diamond", — говорится в статье.

"Хуси не должны иметь недоразумений: мы стремимся привлечь злоумышленников к ответственности за незаконные захваты и нападения", — подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что к коалиции США против пиратства хуситов в Красном море присоединились уже более 20 стран.

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