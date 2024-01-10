Хуситы из Йемена массированно атаковали ракетами и БПЛА Красное море: как ВМС США отреагировали

Атаку хуситов отбивали три эсминца – два США и один Британии.

Во вторник, 9 января, поддерживаемые Ираном йеменские боевики-хуситы совершили наибольшую атаку по Красному морю, выпустив около двух десятков ракет и беспилотников. Военно-морские силы США сбили все цели.

Об этом говорится в заявлении Центрального командования США, передает CNN.

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"Во вторник около 21:15 во вторник в Йемене было запущено большое количество целей. Это были 18 ударных беспилотников, две противокорабельные крылатые ракеты и одна противокорабельная баллистическая ракеа. А таковая была осуществлена в направлении международных судоходных путей в южной части Красного моря, где торговые суда", — говорится в сообщении ВМС США.

Американские военные назвали это "комплексной атакой" хуситов.

"Ни одно судно не пострадало во время атак и не пострадало в результате массового запуска беспилотника и ракеты", — уверяет центральное Командование Вооруженных сил США.

По словам американского чиновника, атаку отражали три эсминца – два США и один Британии.

Напомним, хуситы время от времени атакуют торговые суда в Красном море. В ответ Британия заявила, что готова нанести авиаудары по повстанцам.

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