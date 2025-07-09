Хуситы возобновили атаки в Красном море: два греческих судна затонули, есть погибшие и раненые

Затонувшее судно. / © Подробности.ua

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В результате атак хуситов в Красном море затонули два греческих судна. Первой жертвой стал балкер Magic Seas, атакованный и затопленный 6 июля. На следующий день подобная судьба постигла сухогруз MV Eternity C, которому удалось продержаться на плаву до среды, 9 июля. Оба судна были атакованы с применением морских беспилотников и скоростных катеров у побережья Йемена.

Об этом пишет Greek Reporter.

Затопление Eternity C

Сухогруз Eternity C под либерийским флагом, эксплуатируемый греческой компанией Cosmoship и следовавший из Китая в Джидду (Саудовская Аравия), стал мишенью морских беспилотников и хуситских катеров 7 июля у берегов Ходейды. Повстанцы на борту скоростных катеров начали атаку с использованием ракетных установок и двух дронов, попавших в судно и взорвавшихся. Ракетный огонь попал в мостик и машинное отделение, оставив судно «слепым» и неуправляемым. После нападения связь с судном была потеряна.

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По сообщениям, вооруженная охрана судна оказалась в ловушке среди обломков на мостике, пытаясь отразить атаку хуситов, кружившихся вокруг поврежденного корабля на своих лодках. Хотя было немедленно приказано покинуть судно, ситуация сделала это невозможным.

По информации издания, ссылающегося на представителей греческого правительства, экипаж состоял из 22 филиппинцев и трех индийских вооруженных охранников. Но DW сообщило, что среди членов экипажа был один россиянин.

По состоянию на 9 июля удалось спасти не менее пяти моряков, в то время как несколько членов экипажа еще оставались в воде в спасательных жилетах, их точное число пока неизвестно.

По данным журналистов, по меньшей мере четверо членов экипажа погибли в результате атаки и затопления судна.

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Нападение на Magic Seas

За несколько часов до атаки на Eternity C, хуситы взяли на себя ответственность за нападение на греческий сухогруз Magic Seas, плававший под флагом Либерии. Атака состоялась 6 июля в Красном море у юго-западного побережья Йемена.

Представитель хуситов Яхья Сари заявил, что судно было атаковано за «нарушение запрета на вход в порты оккупированной Палестины».

По сообщениям СМИ, Magic Seas был атакован дронами, ракетами и гранатометами, что заставило экипаж покинуть судно. Впоследствии балкер затонул. Экипаж через несколько часов был спасен проходным судном и доставлен в Джибути.

Издание gCaptain сообщило, что йеменские хуситы даже опубликовали видео затопления Magic Seas после их нападения. Судно перевозило железо и удобрения из Китая в Турцию, когда оно подверглось четырехчасовой атаке.

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Эскалация конфликта

Генеральный секретарь Совета Международной морской организации (IMO) Арсенио Домингес заявил, что «после нескольких месяцев затишье возобновления вопиющих нападений в Красном море является новым нарушением международного права и свободы судоходства».

Это первый случай гибели людей на судоходстве в Красном море с июня 2024 года.

Инциденты произошли всего через несколько месяцев после заключения соглашения о прекращении огня между США и хуситами в мае 2025 года, хотя Израиль в это соглашение не входил. Хуситы заявили, что продолжат атаковать суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем.

Морские перевозки через Красное море сократились примерно на 50% по сравнению с обычным уровнем с начала кампании хуситов в конце 2023 года. Судам, проходящим через южную часть Красного моря, рекомендуется проявлять крайнюю осторожность, а судоходным компаниям настоятельно рекомендуется зарегистрироваться в Схеме добровольной регистрации Центра морской безопасности Индийского океана.

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Эти два приступа подчеркивают высокий риск судоходства в регионе Красного моря и жизненно важных морских путей вокруг Йемена. Этот район остается очагом геополитической нестабильности и активности вооруженных групп, а этот инцидент является суровым напоминанием об продолжающихся угрозах для коммерческого морского судоходства.

Напомним, по информации журналистов, Россия помогает хуситам наносить удары по судам в Красном море. Кремлевский режим передает террористам координаты для атаки на гражданские суда.