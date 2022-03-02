Хуже чем обезьяна с гранатой: Путин попал на обложку "Шарли Эбдо"

Тираж сатирического журнала выйдет в свет в среду, 2 марта.
Следующий номер известного французского сатирического издания Charlie Hebdo (Шарли Эбдо) выйдет с карикатурой на российского президента Владимира Путина на обложке.
Об этом стало известно из сообщения на официальной странице журнала на Facebook.
На рисунке российский президент изображен в виде голой полуобезьяны, которая своими маленькими гениталиями нависает над ядерной кнопкой.
"На пути к 21 веку!", — подписана карикатура, на которой художник изобразил "эволюционную" деградацию российского лидера.
Номер журнала выйдет в свет в среду, 2 марта.
Напомним, ранее президент страны-агрессора Владимир Путин отдал приказ перевести силы сдерживания РФ, к которым принадлежит ядерное оружие, в повышенную боевую готовность. В Белом доме уже отреагировали на решение Кремля.
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