"Хуже, чем смерть": эксперт объяснил, что ждет Путина после поражения в войне

Президент России Владимир Путин может повторить судьбу своего украинского экс-коллеги Виктора Януковича, если он после поражения в войне с Украиной попытается бежать в другую страну. Президента РФ будет ожидать "жизнь, хуже смерти".

Такое мнение высказал правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский в интервью ТСН.ua.

Лисянский прокомментировал информацию СМИ о плане Кремля "Ноев ковчег", который якобы предполагает бегство Путина в одну из немногочисленных дружественных стран.

"Я думаю, что есть такие диктаторские страны, пока партнерские для Путина, например КНДР. Но я уверен, как только он куда-то поедет, и диктаторский режим Кремля будет свергнут, то персона Путина будет просто как разменная карта для того диктатора, который его к себе возьмет. То есть этому диктатору пообещают либо амнистию, либо какие-то улучшения, чтобы он отдал Путина в Гаагу", — пояснил правозащитник.

По мнению эксперта, для Путина "хороших шансов убежать или скрыться нет".

"Давайте вспомним пример Януковича, который бежал в Российскую Федерацию и фактически там погиб. Он там живет, но жизнь, которую он имеет на территории РФ — хуже смерти. Так же будет и с Путиным", — уверен Лисянский.

Напомним, российский политолог Аббас Галлямов со ссылкой на свои источники сообщил, что президент РФ Владимир Путин и его соратники разрабатывают план побега в Латинскую Америку на случай поражения в войне и госпереворота.

По его информации, еще с весны путинский режим начал работу над проектом под неофициальным названием "Ноев ковчег". Сначала основной площадкой якобы рассматривался Китай, затем Аргентина и Венесуэла.

В свою очередь советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что Путин якобы трижды просил у Китая политического убежища и даже получил согласие.

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