"Хуже натовских военнослужащих": Лукашенко раскритиковал Украину за укрепление границы от мигрантов из Беларуси

"Хуже натовских военнослужащих": Лукашенко раскритиковал Украину за укрепление границы от мигрантов из Беларуси

Лукашенко выразил обеспокоенность из-за укрепления украинской границы.

Александр Лукашенко утверждает, что у границ Беларуси, мол, происходит "наращивание военного контингента Украины".

Об этом он заявил 17 января, передает БЕЛТА.

По его мнению, якобы "наращивание военного контингента" происходит для защиты от потока мигрантов. Но он убеждает, что нелегалы не намерены двигаться в направлении Украины.

"Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения Национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще хуже, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны. Опять же под видом того, что будут бороться с мигрантами. Но мигранты туда даже в страшном сне не попадут. Они туда не идут и не собираются идти в Украину, мы это прекрасно понимаем", — сказал Лукашенко.

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В частности, спецоперацию "Полесье" на Волыни, в рамках которой отрабатывалось несколько сценариев вторжения нелегалов, Лукашенко воспринял как "наращивание военного контингента".

"В пограничном выведено до 10 тыс. военнослужащих. То есть динамика продолжающаяся наращивание военного контингента на южных границах нашей страны", — высказался Лукашенко.

Как известно, 23 ноября Украина приступила к специальной пограничной операции "Полесье" на границе с Беларусью с целью недопущения миграционного кризиса.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей.

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