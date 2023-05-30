Хвалить "успешную работу ПВО": как атаку дронами по Москве приказали освещать пропагандистам

В частности, российским CМП указано цитировать исключительно с негативной окраской комментарии об атаке со стороны террориста Гиркина, иронизирующего на эту тему.

После атак на Москву и область дронами российским средствам массовой пропаганды дали указания о том, как следует освещать ситуацию.

Об этом сообщает российское издание "Медуза".

Так, прокремлевским медиа было указано, что в информации об атаках на Москву следует обратить внимание на "успешную работу ПВО", а также подчеркивать, что цели "провокации" не достигнуты.

Кроме того, роспропаганду "просят использовать такие подходы":

отметить, что реакция "федеральных служб" и руководства Москвы и области была "мгновенной", а работа — "качественной и сосредоточенной";

подчеркнуть, что задача атаки была "психологической", но жители продемонстрировали "спокойствие и выдержку";

цитировать исключительно с негативной окраской комментарии об атаке от депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, руководителя "Центра развития транспортных технологий" Алексея Рогозина (сына экс-главы "Роскосмоса") и террориста Игоря Гиркина (Стрелкова).

Отметим, что Гиркин опубликовал в Сети свои иронические комментарии на реакцию российских властей на атаку дронами по Москве.

"Все беспилотники противника поражены..." М-м-м... А чем они поражены? Легкостью, с которой долетели до Москвы? Или (некоторые) прочностью стен домов, в которые они попали? А вообще – победа, конечно. Впервые (за два раза) ни один БПЛА не попал в Кремлевский дворец", – заявил террорист.

В то же время Хинштейн подчеркнул – отраженная атака дронов на Москву – "это новая реальность, которую следует осознать".

"Безусловно, диверсионно-террористические атаки Украины будут только нарастать. И необходимо кардинально усиливать меры обороны и безопасности, особенно по противодействию беспилотникам", — заявил российский депутат.

Атака на Москву и область дронами

Утром 30 мая Москву и область атаковали беспилотники. В Минобороны РФ заявили о восьми дронах, которые были сбиты силами ПВО. Однако паблики пишут о значительно большем количестве запущенных БПЛА. Обломки дронов повредили жилые дома и ранили людей.

Россия обвинила в атаке беспилотников Украину. Однако советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк отверг причастность Киева к этому инциденту.

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