Хвасталась поддержкой Путина: украинцы добились увольнения россиянки с работы в Лондоне

Украинский волонтер-житель Лондона Назар Смык добился увольнения из британской компании россиянки Юлии Воробьевой, которая хвасталась своей поддержкой Владимира Путина на президентских "выборах" в РФ.

Об этом Смык сообщил в Сети.

Назар Смык, проживающий и работающий в Лондоне, а также занимающийся закупкой техники для помощи украинским военным, 17 марта опубликовал в Сети видео с несколькотысячной очередью возле посольства России в британской столице.

"Отмечу, что большинство присутствующих оппозиционные. Тем не менее, вопрос, который у меня возникает: а где многотысячные митинги в Лондоне против Путина и войны? Правильно, их нет", — написал в соцсети Х Смык.

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Кроме того, он опубликовал фото россиянки Юлии Воробьевой, которая работала в британской компании Egre, а в соцсетях хвасталась тем, что открыто голосует за Путина на президентских "выборах". Она написала, что западные СМИ ошибаются, когда считают, что россияне не голосуют за Путина.

Сообщение россиянки Юлии Воробьевой о поддержке Владимира Путина на "выборах" в РФ/Скриншот

Сообщение россиянки Юлии Воробьевой о поддержке Владимира Путина на "выборах" в РФ/Скриншот

"А знаете что бывает со сторонниками войны? Юля у нас работает в британской компании Egre.London. Покажем Юле, за что нужно нести ответственность", – написал украинский волонтер.

Он сообщил менеджерам компании о нарративах ее работников, поддерживающих путинский режим.

19 марта Смык сообщил, что россиянку уволили с работы в Egre.London, и опубликовал письмо-ответ компании.

"Наша компания больше не сотрудничает с Юлией. Мы хотим прояснить, что компания не одобряет, не поддерживает и не терпит какие-либо сантименты, защищающие насилие, агрессию или конфликт. Мы четко против любой формы войны или военных действий, которые причиняют вред другим", – говорится в письме от компании Egre.

Письмо-ответ от компании Egre.London об увольнении Юлии Воробьевой/Фото: страница Х Назар Смык

Волонтер позже сообщил, что общался с владельцем компании.

"Компания, чтобы показать свою проевропейскую позицию, задонатит средства на гуманитарные нужды украинцев через британско-украинский фонд. И при трудоустройстве будут проверять кандидатов", — написал Смык в соцсети Х.

К слову, по оценкам аналитиков Института изучения войны, Путин пытается использовать заявленную рекордную явку избирателей и поддержку его кандидатуры в президенты, чтобы установить информационные условия для затяжной войны против Украины.

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