Хвасталась поддержкой Путина: украинцы добились увольнения россиянки с работы в Лондоне

После обращения украинского волонтера британская компания Egre уволила россиянку, поддерживающую Путина.
Украинский волонтер-житель Лондона Назар Смык добился увольнения из британской компании россиянки Юлии Воробьевой, которая хвасталась своей поддержкой Владимира Путина на президентских "выборах" в РФ.
Об этом Смык сообщил в Сети.
Назар Смык, проживающий и работающий в Лондоне, а также занимающийся закупкой техники для помощи украинским военным, 17 марта опубликовал в Сети видео с несколькотысячной очередью возле посольства России в британской столице.
"Отмечу, что большинство присутствующих оппозиционные. Тем не менее, вопрос, который у меня возникает: а где многотысячные митинги в Лондоне против Путина и войны? Правильно, их нет", — написал в соцсети Х Смык.
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Кроме того, он опубликовал фото россиянки Юлии Воробьевой, которая работала в британской компании Egre, а в соцсетях хвасталась тем, что открыто голосует за Путина на президентских "выборах". Она написала, что западные СМИ ошибаются, когда считают, что россияне не голосуют за Путина.
"А знаете что бывает со сторонниками войны? Юля у нас работает в британской компании Egre.London. Покажем Юле, за что нужно нести ответственность", – написал украинский волонтер.
Он сообщил менеджерам компании о нарративах ее работников, поддерживающих путинский режим.
19 марта Смык сообщил, что россиянку уволили с работы в Egre.London, и опубликовал письмо-ответ компании.
"Наша компания больше не сотрудничает с Юлией. Мы хотим прояснить, что компания не одобряет, не поддерживает и не терпит какие-либо сантименты, защищающие насилие, агрессию или конфликт. Мы четко против любой формы войны или военных действий, которые причиняют вред другим", – говорится в письме от компании Egre.
Волонтер позже сообщил, что общался с владельцем компании.
"Компания, чтобы показать свою проевропейскую позицию, задонатит средства на гуманитарные нужды украинцев через британско-украинский фонд. И при трудоустройстве будут проверять кандидатов", — написал Смык в соцсети Х.
К слову, по оценкам аналитиков Института изучения войны, Путин пытается использовать заявленную рекордную явку избирателей и поддержку его кандидатуры в президенты, чтобы установить информационные условия для затяжной войны против Украины.
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