"Хватает собачек, не хватает детей": Папа Франциск призвал рожать больше и раскритиковал контрацептивы

Папа Римский заявил, что Европа превращается из старого континента в континент стариков.

Папа Римский Франциск призвал молодых людей рожать больше детей, чтобы предотвратить постепенное старение населения. Он заявил, что в мировом голоде виновато не перенаселение, а потребительство.

Об этом пишут Reuters и Vatican News.

Папа Римский, на конференции, посвященной демографическому кризису в Италии, также раскритиковал промышленность по производству оружия и контрацепции, обвинив их в уничтожении или предотвращении жизни.

Папа заявил, что Европа превращается из старого континента в континент стариков и "медленно теряет надежду на завтрашний день".

"Есть факт, о котором мне сказал один ученый-демограф. Сейчас инвестиции, которые приносят наибольшую прибыль, – это заводы оружия и средства контрацепции. Одно разрушает жизнь, другое мешает жизни... Какое у нас будущее? Оно безобразно", - подчеркнул он.

Франциск предложил два варианта разрешения кризиса. Так, он сказал, что на институциональном уровне есть потребность в эффективной политике и долгосрочном выборе – чтобы "сеять сегодня, чтобы дети могли пожинать завтра". Со стороны всех правительств также нужна большая приверженность, чтобы молодые поколения имели возможность реализовать свои мечты.

Понтифик отметил, что дома "наполняются предметами и освобождаются от детей": "Хватает маленьких собачек, кошек, не хватает детей".

В последнее десятилетие уровень рождаемости в Европе держится на уровне 1,5 рождения на женщину. Это выше минимумов, которые наблюдаются в Восточной Азии, но гораздо меньше показателя в 2,1, необходимых для поддержания уровня населения.

В Италии рождаемость упала до рекордно низкого уровня в 2023 году – это стало 15-летним падением подряд.

Напомним, Папа Римский на Саммите мира в Швейцарии может встретиться с давним соперником из-за приглашения Владимира Зеленского.

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