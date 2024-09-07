"Хватит бояться Путина": директор ЦРУ рассказал, чего стоят ядерные угрозы Кремля

Директор ЦРУ Билл Бернс во время своего визита в Лондон заявил, что лидеры западных стран должны сдержанно воспринимать попытки ядерного шантажа со стороны России и понять, что это привычная практика Кремля, которую он не собирается прекращать.

Об этом пишет The Guardian.

"Путин хулиган. Он будет продолжать время от времени бряцать оружием. Мы не можем позволить себе испугаться этого бряцания оружием... Мы должны помнить об этом", — отметил глава ЦРУ.

В то же время Бернс признался, что однажды он поверил в угрозы России, что она может нанести ядерный удар по Украине.

"Был момент осенью 2022 года, когда я считал, что существовал настоящий риск потенциального применения тактического ядерного оружия Россией в Украине", – рассказал он.

Теперь Бернс уверен, что такие заявления Кремля не следует воспринимать слишком серьезно.

Глава ЦРУ также сообщил, что в ноябре 2022 года он лично встретился в Турции с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным, чтобы "четко объяснить", к каким последствиям приведет применение Россией ядерного оружия.

Напомним, по мнению Зеленского, Путин не применит ядерное оружие. Ядерные угрозы РФ не что иное, как запугивание. К этой тактике Россия прибегает, чтобы показать свою мощь как россиянам, так и международному сообществу.

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