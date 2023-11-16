Хватит ли планеты на двоих: итоги встречи Байдена и Си и что осталось "за кадром" от The Telegraph

Шутка Джо Байдена о "диктаторском" статусе Си Цзиньпина вряд ли подорвет прогресс в отношениях между США и Китаем.

После четырех долгих часов переговоров между двумя самыми влиятельными лидерами мира в уединенном калифорнийском имении предыдущая разрядка была закреплена неуклюжей прогулкой телевизионщиков среди высоких живых изгородей садов в стиле английского Ренессанса.

О встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина говорится в материале The Telegraph.

Ухоженные газоны уединенного имения Филоли площадью 265 га "засветились" в романтической комедии с Дженнифер Лопес "Свадебный переполох" 2001 года, но между Джо Байденом и Си Цзиньпином не было видно особого теплых отношений.

Джо Байден и Си Цзиньпин, 16 ноября 2023 года. / Фото: Associated Press

Они шли в неудобном молчании, чуть-чуть помахав рукой и подняв большой палец вверх перед камерами.

Джо Байден и Си Цзиньпин, 16 ноября 2023 года.

Но, по крайней мере, они встретились.

"Оба заинтересованы в снижении напряженности"

Многомесячное молчание и повышенная напряженность в отношениях между двумя крупнейшими сверхдержавами мира вызвали беспокойство во времена большой глобальной неопределенности, когда продолжаются две горячие войны на Ближнем Востоке и Украине.

Щедрый обед из равиоли с рикоттой, чипсами с артишоками, жареной курицей с эстрагоном и рисовым пловом не смог замазать трещины в отношениях между двумя ветеранами-государственными деятелями, которые глубоко скептически относятся друг к другу, но оба заинтересованы. в будущем.

"Продуктивная дискуссия"

Байден вышел из встречи, сообщив, что это "одни из самых конструктивных и продуктивных дискуссий, которые мы когда-либо проводили", сообщив о новом сотрудничестве в борьбе с наркотиками и возобновлении связи между военными.

Самое важное, что он “нажал кнопку перезагрузки” американо-китайских отношений.

Восстановление прямой военной горячей линии, в частности, может оказаться жизненно важным во избежание третьего геополитического кризиса в Индо-Тихоокеанском регионе, где США и Китай имеют разногласия по поводу потенциальных горячих точек в Тайванском проливе и Южно-Китайском море.

"Игра в кота и мышку"

В то время, когда китайские корабли береговой охраны ежедневно играют в кота и мышку с филиппинскими судами на спорных морских территориях, звонок между военными лидерами может означать разницу между миром и быстрой эскалацией.

Джо Байден и Си Цзиньпин

"Прямой" разговор между Си и Байденом обнаружил мало общих позиций по наиболее спорным вопросам, включая Иран и будущее Тайваня — демократического острова, который Коммунистическая партия Китая называет своим, хотя она никогда там не руководила.

"Предупреждение Си"

Си предупредил США о прекращении вооружения Тайваня и отказался исключить применение силы для захвата контроля над ним. Байден подчеркнул важность мира и стабильности в Тайванском проливе и настаивание Вашингтона на сохранении "статус-кво".

Он поднял острые вопросы прав человека в Синьцзяне, Гонконге и Тибете, а также выступил против Китая из-за его принудительной внешней политики. Китайские государственные СМИ сообщили, что Си призвал Соединенные Штаты "не планировать подавление или сдерживание Китая".

Что говорит Байден

Во время интенсивной конкуренции сохранение отношений между США и Китаем, по словам Байдена, "рациональными и управляемыми", является наиболее реалистичным результатом, на который может рассчитывать мир.

"Я знаю этого человека, я знаю его способ действий, я смотрел ему в глаза", — сказал президент США, который поддерживал глубокие отношения с Си в течение их долгой политической карьеры, но когда его спросили, доверяет ли он своему коллеге, он ответил: “Доверяй, но проверяй, как говорит старая поговорка. Именно так я и поступаю”.

Соглашение между двумя лидерами в будущем "поднимать трубку" и "звонить напрямую" во время споров является, однако, стабилизирующим фактором, поскольку Тайвань и Соединенные Штаты приближаются к решающим выборам в следующем году.

Джо Байден и Си Цзиньпин

Неожиданная шутка Байдена о "диктаторском" статусе китайского президента может украсть заголовки с конструктивного саммита, но вряд ли разрушит достигнутый постепенный прогресс. Обе стороны нуждаются в паузе в своем интенсивном соперничестве.

Но остается неопределенным, выдержит ли передышка от напряженности испытания временем, или отношения снова могут быть выбиты из пути потенциально бурной предвыборной кампанией в США или другим важным внешним событием.

Напомним, после встречи с американским президентом Джо Байденом президент Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна "не будет вести холодную или горячую войну" с какой-либо нацией.

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