Хватит ли США средств для Украины до конца финансового года – в Белом доме прокомментировали

В Белом доме ответили, достаточно ли у них средств для финансовой поддержки Украины.

У Соединенных Штатов достаточно средств для того, чтобы продолжать оказывать помощь Украине до осени 2023 года – конца этого финансового года.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге.

"У нас достаточно финансирования для того, чтобы поддерживать Украину и ее операции на поле боя до конца этого финансового года", – сказал он.

По его словам, если администрации США потребуется дополнительное финансирование для нужд Украины, она обратится к Конгрессу.

Напомним, Джо Байден подписал закон о предотвращении дефолта в США.

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