Хватит ли у Путина силы духа совершить самоубийство: предположение российского оппозиционера

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков предположил, что в случае ядерного удара по Украине российский диктатор Владимир Путин будет вынужден решать, готов ли он совершить самоубийство. По его мнению, глава Кремля не сделает этого.

Такое мнение российский оппозиционный политик высказал 24 канала.

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По словам Гудкова, США и Великобритания настроены ответить РФ в случае применения им ядерного оружия. А НАТО очень жестко предупредило Путина о том, каким будет ответ, если он решится нанести ядерный удар по Украине.

"Тактический ядерный взрыв, возможно, сразу не приведет к началу ядерной войны. Однако ракетный удар с воздуха будет настолько сильным, что ничего не останется ни от воюющих в Украине российских войск, ни от Черноморского флота. А далее Путин должен решить, готов он броситься с 30-го этажа головой вниз или нет", — сказал Гудков.

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Будет ли США и НАТО реагировать на ядерный удар России по Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не подтвердил и не опроверг информацию, что ядерный удар со стороны РФ "по всей вероятности" вызовет "физический ответ" со стороны союзников и, возможно, со стороны НАТО. Однако он сказал, что даже применение Россией маломощного ядерного оружия "фундаментально изменит характер войны в Украине, и это, конечно, будет иметь серьезные последствия".

Как заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, в случае какой-либо ядерной атаки против Украины российская армия будет уничтожена неядерными средствами.

Между тем, президент Франции Эммануэль Макрон поспешил заверить, что не применит ядерное оружие против России в случае удара по Украине.

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