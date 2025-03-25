Хватит ли ядерного оружия Франции и Британии на "зонтик" для всей Европы: WSJ

Может ли Европа создать собственный ядерный щит без США? У Франции и Великобритании ограниченные возможности, а процесс сложный и дорогостоящий.

Президент США Дональд Трамп побуждает страны Европы к созданию их собственного "ядерного зонта", чтобы защититься от потенциального ядерного удара со стороны России. Однако это будет дорого, технически сложно, а для полной реализации идеи понадобятся годы.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

У европейских лидеров возникло беспокойство из-за политики администрации Трампа, в частности дипломатического сближения с Россией, временного прекращения помощи Украине и конфликтности в отношениях с ЕС. Это спровоцировало обсуждение создания европейского "ядерного зонта", который базировался бы на арсеналах Франции и Великобритании, не зависящих от США.

Отмечается, что создание европейской ядерной силы потребовало бы значительных финансовых вложений, технических разработок и лет подготовки, а также согласования с международными договорами о нераспространении ядерного оружия.

Сложности ядерной автономии Европы

Одной из главных преград на пути создания европейского "ядерного зонта" является сложность интеграции французского и британского оружия в оборонную систему Европы. У Британии есть ядерные боеголовки, которые могут запускаться исключительно из подлодок. Франция также использует подлодки, а ее ядерное оружие разработано для использования только французскими самолетами и судами.

Кроме того, согласно Договору о нераспространении ядерного оружия 1970 года, управление таким оружием должно оставаться в руках Парижа или Лондона, даже если их боеголовки будут размещены в других странах.

Еще одна проблема – ограниченные ядерные ресурсы Европы. У Франции есть около 290 ядерных боеголовок, Великобритании – около 250. В то время как у США есть более 5 400 единиц ядерного оружия. Таким образом, европейцам следует значительно расширить мощности и инвестировать миллиарды долларов в новые системы.

Останутся ли США ядерным гарантом?

Европейские страны традиционно полагались на американскую ядерную защиту. Ядерные силы США были основным сдерживающим фактором для России, и до сих пор остается неизвестным, готов ли Вашингтон применить ядерное оружие в ответ на атаку по Европе со стороны Москвы.

Если ответ будет "нет", тогда для европейских стран становится насущным вопрос о создании собственного независимого ядерного щита.

Некоторые эксперты считают, что европейские ядерные силы могут быть достаточными, если Лондон и Париж официально заявят об их интеграции в НАТО.

Идея создания европейского "ядерного зонта" только начинает обсуждаться. Для ее реализации необходимо решить многочисленные технические, финансовые и политические вопросы.

Французский сенатор, глава комитета по международным и оборонным вопросам Седрик Перрен предполагает, что другие европейские страны могли бы помогать финансировать ядерную программу Франции, которая стоит около 6,6 млрд долл. в год.

Готова ли Европа взять ядерную безопасность в свои руки – вопрос, на который еще предстоит найти ответ.

Напомним, в середине марта президент Польши Анджей Дуда призвал США разместить ядерное оружие на территории его страны в качестве сдерживающего фактора против любой грядущей российской агрессии.