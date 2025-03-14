"Хватит уже": в Гренландии возмущены заявлениями Трампа об аннексии острова

Премьер Гренландии заявил, что не может согласиться с заявлением Трампа.

Исполняющий обязанности главы правительства Гренландии Муте Эгеде заявил, что после последних заявлений президента США Дональда Трампа он инициирует встречу лидеров партий острова.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Дональд Трамп после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что он допускает аннексию Гренландии, поскольку "это необходимо для международной безопасности".

Премьер Гренландии заявил, что не может согласиться с заявлением Трампа, потому как действующий глава правительства попросил созвать лидеров партий как можно быстрее.

"Так как на этот раз мы должны обострить наше неприятие Трампа. Мы не должны позволять, чтобы к нам дальше относились с неуважением. Хватит уже", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп допустил аннексию Гренландии в разговоре с генсеком НАТО.

Мы ранее информировали, что на парламентских выборах в Гренландии победила поддерживающая независимость партия.

Читайте также: