"Хьюстон, у нас проблема": умер астронавт Джим Ловелл, автор легендарной фразы

Астронавт Джим Ловелл / © NASA

Реклама

В Соединенных Штатах в возрасте 97 лет умер астронавт Джим Ловелл. Он был командиром космического корабля «Аполлон-13», на котором произошла авария во время полета на Луну. Именно ему принадлежит легендарная фраза: «Хьюстон, у нас проблема».

О смерти астронавта сообщили в некрологе NASA.

В отряд астронавтов Джим Ловелл попал только со второй попытки. В 1958 году его не зачислили в первую пилотируемую космическую программу США «Меркурий» из-за проблем с печенью.

Реклама

Джим поправил здоровье и в 1962 году вошел в «Новую девятку» — отряд, которому предстояло выполнить обещание президента Кеннеди и высадиться на Луне.

В апреле 1970 года Ловелл был назначен командиром корабля «Аполлон-13», но ему так и не удалось долететь до Луны.

На третьи сутки полета, на расстоянии более 300 тысяч км от Земли, на корабле произошел взрыв взрыв кислородного баллона и вышли из строя две батареи, которые обеспечивали электрику.

Именно тогда командир корабля сообщил в центр управления полетами: «Хьюстон, у нас проблема».

Реклама

Экипаж оказался на грани гибели, высадка на Луну была отменена. В результате спасательной операции все трое членов экипажа успешно вернулись на Землю.

В некрологе NASA отмечается, что Ловеллу удалось «превратить потенциальную трагедию в успех» и приземлиться в Тихом океане.

За приземлением «Аполлона-13» наблюдали десятки миллионов телезрителей, и это стало одним из самых знаковых в истории космических полетов.

Представитель NASA Шон Даффи написал, что Ловелл помог американской космической программе «проложить исторический путь» к будущим миссиям, а его скорость мышления и изобретательность в критических ситуациях стали основой для будущих миссий агентства.

Реклама

По его словам, астронавт был известен остроумием и любил пошутить, за что получил прозвище «Улыбчивый Джим».

«Джим Ловелл воплощал в себе твердую решимость и оптимизм как прошлых, так и будущих исследователей, и мы будем помнить о нем всегда», — написал он.

Напомним, NASA выставило на продажу спутники для мониторинга Земли из-за сокращения финансирования. Часть из них — новые и не запущены на орбиту.