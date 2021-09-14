"Хьюстон, у нас проблемы": на Техас надвигает разрушительный тропический шторм "Николас"

"Хьюстон, у нас проблемы": на Техас надвигает разрушительный тропический шторм "Николас"

В Хьюстоне в состояние готовности приведены аварийно-спасательные службы.

Тропический шторм "Николас" набирает силу, приближаясь к американскому Техасу.

Об этом сообщает Associated Press.

Для нескольких районов Техаса уже выпущено предупреждение о приближении шторма. Кроме того, "Николас" может затронуть Мексику и Луизиану, которые ранее в этом году пострадала от сильного урагана "Ида".

"Николас" может спровоцировать проливные дожди и наводнения. Порывы ветра в эпицентре шторма уже достигают 95 км/ч. Сейчас погодное явление движется на север со скоростью около 19 км/ч.

В крупнейшем городе Техаса Хьюстоне, который находится на побережье, в состояние готовности приведены аварийно-спасательные службы.

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"Николас" - это 14 шторм, который получил персональное наименование в сезоне ураганов 2021 года. Заметим, что с 1966 года лишь четыре раза собственные имена присваивались 14 или более штормам и ураганам - в 2005, 2011, 2012 и в 2020 гг.

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